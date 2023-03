AVISO: Freitag, 17.03.2023: Pressekonferenz Rotes Kreuz zur Nothilfe im Erdbebengebiet, Krisenvorsorge und Zivilcourage

Erste Hilfe im Kleinen und im Großen - im Dauerkrisenmodus sind wir alle gefordert: Als Staaten und als Menschen.

Wien (OTS) - Das Rote Kreuz ist als größte humanitäre Freiwilligenorganisation im Nothilfe-Dauereinsatz: Beim Erdbeben in der Türkei und in Syrien, im Konflikt in der Ukraine. Und auch in Österreich leisten täglich beinahe 75.000 freiwillige Helferinnen und Helfer ihren Beitrag, um Menschen in Not zu helfen. Wie können wir uns besser auf mögliche Notfälle vorbereiten? Brauchen wir ein neues Krisensicherheitsgesetz und wie funktioniert Katastrophenhilfe auf internationaler Ebene? Was kann jede und jeder Einzelne von uns tun?

Das Österreichische Rote Kreuz lädt zur Pressekonferenz

Am Podium:

Gerald Schöpfer, Präsident Österreichisches Rotes Kreuz

Martina Schloffer, Stv. Bereichsleiterin Einsatz und Internationale Zusammenarbeit

Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant





Wann: Freitag, 17. März 2023, 09:30 Uhr

Wo: Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien





Um Anmeldung unter antonia.filka@roteskreuz.at wird gebeten.

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Antonia Filka

Presse- und Medienservice

+43158900352 +436645002819

antonia.filka @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at