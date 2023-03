Auszeichnung für Umweltengagement:

157 Betriebe im Rahmen von OekoBusiness Wien ausgezeichnet – Klimastadtrat Czernohorszky: „Die Wiener Wirtschaft am Weg zur Nachhaltigkeit!“

Wien (OTS) - Im Beisein von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky werden heute 157 Wiener Betriebe im Wiener Rathaus für ihr Engagement im Rahmen von OekoBusiness Wien ausgezeichnet. 77 Betriebe wurden neu in das Programm aufgenommen, alle anderen sind bereits seit längerem aktiv. OekoBusiness Wien unterstützt mit umfassenden Beratungsangeboten bei der Umsetzung umweltfreundlicher Maßnahmen, um langfristig Betriebskosten zu senken und ökologisches sowie soziales Wirtschaften zu fördern. Betriebe können ihren CO2-Fußabdruck ermitteln, sich auf den Weg zur Kreislaufwirtschaft begeben und ihre Umweltauswirkungen in der gesamten Lieferkette unter die Lupe nehmen.

Bereits seit 1998 unterstützt das Umwelt-Service-Programm der Stadt Wien, OekoBusiness Wien, mit seinen Beratungsangeboten Betriebe dabei, Maßnahmen im Unternehmen zu implementieren, die gut für die Umwelt und das Klima sind. Für ihr Engagement im vergangenen Jahr wurden nun erneut 157 Betriebe ausgezeichnet. Insgesamt haben seit Beginn des Angebots mehr als 1.500 Betriebe teilgenommen. Sie alle tragen wesentlich zur nachhaltigen Wiener Wirtschaft bei.

„Mit der Förderung von Wiener Betrieben hinsichtlich ökologischer und umweltfreundlicher Maßnahmen können wir eine klimafreundliche und nachhaltige Stadt gestalten. Das führt uns Schritt für Schritt näher an die Erreichung der Wiener Klimaziele“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „OekoBusiness Wien trägt wesentlich zur Entwicklung zukunftsfitter Lösungen für Klein- und Großbetriebe aus jeder Branche bei.“ Durch die Bemühungen der Betriebe für den Umweltschutz und soziales Wirtschaften wird nicht nur die Lebensqualität der Stadt gestärkt, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft gesetzt. Thomas Hruschka, Programmleiter von OekoBusiness Wien bei der Stadt Wien – Umweltschutz, ergänzt: „Wir freuen uns, dass auch 2022 über 150 Betriebe mit uns gemeinsam an Maßnahmen für den Klimaschutz arbeiten. Jede einzelne Maßnahme zählt, denn nur gemeinsam können wir positive Veränderungen in Gang setzen.“

Das passende Angebot für jeden Betrieb

Durch die zahlreichen Beratungsangebote von OekoBusiness Wien für Wiener Unternehmen können mit der Unterstützung von erfahrenen Umweltberater*innen Potenziale identifiziert, maßgeschneiderte Konzepte erstellt und Maßnahmen aus den Bereichen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit umgesetzt werden. Gemeinsam mit Behörden, Interessensvertretungen und Unternehmen setzt OekoBusiness Wien auf integrativen Umweltschutz.

Partner*innen von OekoBusiness Wien sind die Wirtschaftskammer Wien, das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, der Österreichische Gewerkschaftsbund, die Arbeiterkammer Wien, die MA36, die Wirtschaftsagentur Wien, Magistratische Bezirksämter, respACT, Klimabündnis Österreich und die Umweltberatung.

Mehr zum Beratungsangebot von OekoBusiness Wien hier.

Über OekoBusiness Wien – Wirtschaften fürs große Ganze

OekoBusiness Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien für Wiener Unternehmen. 1998 von Stadt Wien – Umweltschutz ins Leben gerufen, unterstützt OekoBusiness Wien Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken. Gemeinsam mit erfahrenen Umweltberater*innen werden Einsparpotenziale identifiziert, um Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallaufkommen oder den Ressourceneinsatz zu reduzieren. Damit leistet OekoBusiness Wien einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Wiener Klimaziele. Kofinanziert wird das Programm aus den Mitteln der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer Wien und der Umweltförderung im Inland des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Seit März 2021 hat OekoBusiness Wien auch einen eigenen Podcast. Alle Folgen von ‚Dreiviertel Zwölf‘ können auf gängigen Podcast-Plattformen sowie hier gehört werden. Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Betriebe finden Sie auf: www.oekobusiness.wien.at und http://unternehmen.oekobusiness.wien.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

