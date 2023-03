Über eine Million Höhenmeter auf Tourenskiern

Ein Event, das zum Sport animiert, erstklassige Preise parat hält und eine gute Sache unterstützt: das war die MeinBezirk.at SkitourenCharity Dachstein West.

Wien (OTS) - Von 07.00 bis 17.00 Uhr waren am 11. März 2023 die TeilnehmerInnen bei der 2. MeinBezirk.at SkitourenCharity Dachstein West unter dem Motto "Höhenmeter sammeln für den guten Zweck!" unterwegs.



RUSSBACH. Von ganz jungen TeilnehmerInnen bis zu erfahrenen SportlerInnen, ob "Vollgas" oder im gemütlichen Tempo - jeder Aufstieg entlang der Atomic Backland-Skitourenstrecke am Rußbacher Hornspitz mit 3,6 Kilometern Länge und 610 Höhenmetern zählte! So kamen mit sagenhaften 2.062 Aufstiegen und über einer Million gemeinsamen Höhenmetern insgesamt 17.118,20 Euro zusammen, die an die Lebenshilfe Abtenau gespendet werden konnten.

Gemütlich oder kalkuliert

Bereits kurz vor 07.00 Uhr morgens war die Stimmung der rund 450 Athletinnen und Athleten bestens: "Wir packen es ganz gemütlich an und schauen, wie lange wir durchhalten", konnte man von einigen Teilnehmern erfahren, die ohne viel Druck einfach gesunden Sport betreiben wollten und dabei Gutes tun.

Auch der Tatsache, dass sich die Sonne an diesem Tag nicht wirklich blicken ließ, konnte durchaus Positives abgewonnen werden: "So wird uns nicht zu warm und die Piste bleibt in Schuss." Andere wiederum haben ihre Kräfte genau einzuschätzen versucht und im Voraus bereits berechnet, wie viele Aufstiege sie in der vorgegebenen Zeit machen möchten. Darunter Stefan Kogler, der insgesamt unschlagbare 14 Runden und die Aufstiege in der Gesamtzeit von 8:13:27 Stunden absolvierte.

Bis zu 14-mal rauf und runter

Rosi Löcker war die Dame mit der größten Ausdauer bei der MeinBezirk.at SkitourenCharity Dachstein West 2023: Sie schaffte zehn Runden in einer Aufstiegszeit von 7:29:00 Stunden.

Bergbahnen-Geschäftsführer Rupert Schiefer, der die Strecke ebenfalls in Angriff nahm, freute sich gemeinsam mit Theresa Kaserer-Peuker, Marketingleiterin der RegionalMedien Salzburg, über die zahlreiche Teilnahme.

2024 soll das beliebte Sportevent wieder stattfinden, verbunden mit einigen Neuerungen, um die Veranstaltung frisch und attraktiv zu halten.

Alle Ergebnisse gibt es auf time2win.at/event/388/results



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Theresa Kaserer-Peuker

Marketingleitung



RegionalMedien Salzburg GmbH

Münchner Bundesstraße 142/3

5020 Salzburg



M +43/664/80 666 4656

theresa.kasererpeuker @ regionalmedien.at