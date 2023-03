Wie gut ist Deutschland gegen Cyberangriffe gerüstet - Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit 2023 (FOTO)

Potsdam (ots) - Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist seit Jahren angespannt und die steigende Zahl an Cyberangriffen und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben die Situation weiter verschärft. Laut Branchenverband Bitkom beliefen sich die Schäden durch Cyberkriminalität allein im letzten Jahr auf mehr als 200 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft.

Auf der 9. Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) stellen am 19. und 20. April 2023 die Leiter der wichtigsten deutschen Sicherheitsbehörden die aktuelle Cybersicherheitslage dar und diskutieren mit Spitzenvertretern aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über neue Bedrohungen und Risiken sowie die notwendigen nächsten Schritte.

"Die auch in Deutschland spürbaren Kollateralschäden der Cyberangriffe im Ukrainekrieg und die Angriffe auf unsere Infrastruktur haben gezeigt, wie verletzlich unsere vernetzten IT-Systeme und Infrastrukturen sind und wie wichtig es ist, die digitale Sicherheit und Souveränität Deutschlands und Europas entschieden voranzutreiben. Auf unserer Konferenz möchten wir gemeinsam mit wichtigen Akteuren über die drängenden Themen im Bereich Cybersicherheit sprechen und Impulse für die politische Debatte geben", sagt Professor Christian Dörr, Gastgeber der Konferenz und Leiter des Fachgebiets "Cybersecurity - Enterprise Security" am Hasso-Plattner-Institut.

- Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes

- Generalmajor Wolfgang Wien, Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes

- Dr. Sinan Selen, Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz

- Siemtje Möller, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Verteidigung

- Regine Grienberger, Auswärtiges Amt, Botschafterin für Cyber-Außenpolitik

- Dr. Markus Richter, Staatssekretär des Bundesministeriums des Innern und für Heimat

- Johann Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat

- Wilfried Karl, Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich

- Dr. Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

- Miriam Schnürer, Bundesverband Kritische Infrastrukturen, Mitglied des Vorstands

- Generalmajor Jürgen Setzer, Bundeswehr Kommando CIR, CISO der Bundeswehr

- Prof. Claudia Eckert, Direktorin Fraunhofer AISEC

- Prof. Söhnke Neitzel, Militärhistoriker Universität Potsdam

