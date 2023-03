ORF-DialogForum: „QUO VADIS österreichischer Film?“

Am 15. März im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 22. März in ORF III

Wien (OTS) - Der ORF ist der größte Auftraggeber der österreichischen Film- und Fernsehwirtschaft. Jedes Jahr investiert er rund 100 Millionen Euro in den Film- und Produktionsstandort Österreich. Grund genug, in einem ORF-DialogForum zu fragen: Was macht den „österreichischen Film“ eigentlich aus? Was unterscheidet öffentlich-rechtliche Filmproduktion von kommerzieller? Wie geht es in Zukunft weiter?

Darüber diskutieren am Mittwoch, dem 15. März 2023, ab 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus:

Kurt Brazda, Filmregisseur Sebastian Höglinger, Geschäftsführer der „Diagonale“ Katharina Schenk, ORF-Fernsehfilm John Lueftner, Präsident der „Association of Austrian Filmproducers“ Arash T. Riahi, Präsident der „Akademie des Österreichischen Films“ Clara Stern, Filmregisseurin sowie Flora Schmudermayer, Bundesschulsprecherin Katharina Settele, Schauspielerin

Moderiert wird das ORF-DialogForum von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Die Diskussionsveranstaltung wird live auf zukunft.ORF.at gestreamt und am Mittwoch, dem 22. März 2023, um 23.55 Uhr in ORF III ausgestrahlt.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

