Beethovens 9. Konzert brachte 100.000 Euro für Hospiz Kalksburg

1856 Besucher:innen und Spender:innen des Benefizkonzerts zugunsten CS Hospiz Wien spenden 100.000 Euro. Emmanuel Tjeknavorian dirigierte die camerata ars vivendi.

Wien (OTS) -

Emmanuel Tjeknavorian dirigiert famos „alle Menschen werden Brüder“

Eine außergewöhnliche Interpretation von Beethovens 9. Symphonie von Emmanuel Tjekanavorian entführte die Besucher:innen in schwindelerregende Höhen und abgrundtiefe Niederungen, die in eine fast sakrale Stimmung am Ende der Symphonie endete.

Nach dem famosen Grande final der Vertonung von Schillers Gedicht „Freude schöner Götterfunken“ gab es Standig Ovation und nicht enden wollenden Applaus für die Solist:innen Jeremias Fliedl, Jenni Hietala, Daria Sushkova, Katleho Mokhoabane und Jusung Gabriel Park, die camerata ars vivendi und die Wiener Singakademie unter der Leitung des Dirigenten Emmanuel Tjeknavorian.

Gerald Groß moderierte konzis das Intro der Benefizmatineé, herzlichen Dank dafür.

„Alle Menschen werden Brüder“ - ein versöhnliches Bild am Ende des Lebens für die Hospizbegleitung der CS Caritas Socialis.

Immobilienbranche stellt sich in den Dienst der Hospizbegleitung

Unter dem enormen Engagement von Michael Ehlmaier, Geschäftsführer EHL Immobilien, wurde heuer zum dritten Mal mit seinen Geschäfts-Partner:innen das CS Benefizkonzert zugunsten von #mehrRaum für bestmögliche Lebensqualität am Lebensende unterstützt. Rund 70.000 Euro stellte der Geschäftsführer von EHL Immobilien selbst und mit seinen Kolleg:innen für den Ausbau der CS Kalksburg auf.

„Seit meinem 18 Lebensjahr weiß ich, wie wichtig die Unterstützung für hochaltrige Menschen ist. Damals fasste ich den Entschluss, wenn es mir möglich ist zu helfen, dann werde ich das tun“, so Micheal Ehlmaier, GF EHL Immobilen. „Ich freue mich, dass das Netzwerk der Immobranche gerade in Zeiten wie diesen so zusammenhält, wenn es um die Unterstützung von schwerkranken und hochaltrigen Menschen geht!“, so Ehlmaier weiter. Der leidenschaftliche Geiger unterstützt die CS Caritas Socialis nicht nur finanziell, sondern war auch heuer unter den Geigern im Ensemble zu finden.



Gesundheitsstadtrat Hacker dankt CS für jahrzehntelange Zusammenarbeit

Im Gespräch mit Gerald Groß hob Gesundheitsstadtrat Peter Hacker die langjährige hervorragende Zusammenarbeit heraus. "Die CS hat sich über die Jahre einen wirklich guten Ruf erarbeitet für die Betreuung hochbetagter und schwerstkranker Menschen. Für diese Zusammenarbeit für die Wienerinnen und Wiener mit uns danke ich der CS", so Peter Hacker.

Kunst Hilft langjähriger CS Unterstützer der CS Caritas Socialis

„Wer die letzten Konzerte mit Emmanuel Tjeknavorian für die Caritas Socialis miterleben konnte, wird somit über das heutige Konzertprogramm wenig verwundert sein. Ist doch die enge Verbundenheit unter den Ensemblemitgliedern und mit ihm als Dirigenten persönlich, wie auch im musikalischen Geiste, unser Aller zentrales Anliegen bei der Gestaltung und Umsetzung von Musik“, erzählen Brigitte Gassler-Nägele und Peter Gassler, Organisatoren des musikalischen Projektes.

Mehrraum CS Kalksburg - hospizliche Pflegeoase

Die Spenden dieses Konzerts kommen der CS Kalksburg zugute. Ein neues, modernes Pflegezentrum, das den gestiegenen Anforderungen hochaltriger oder schwer erkrankter Menschen mit Unterstützungsbedarf Rechnung trägt. Am Standort wird eine Pflegeoase für schwer an Demenz erkrankte Menschen entstehen, die hospizliche Betreuung bis zuletzt erfahren. Bis Mitte des Sommers wird alles für den Neubau vorbereitet.

CS Caritas Socialis – Lebensqualität vom Beginn bis zum Ende des Lebens

Die CS Caritas Socialis wurde 1919 von Hildegard Burjan als geistliche Schwesterngemeinschaft mit dem Auftrag gegründet, soziale Not zu lindern. Heute setzt die CS Caritas Socialis drei Schwerpunkte: Betreuung und Pflege (Demenz), Hospizkultur (CS Hospiz Rennweg) und die Unterstützung und Begleitung von Familien und Kindern. Basis dafür sind das mäeutische Führungsverständnis und das CS Leitbild.

Ein Teil der Einrichtungen ist durch den Fonds Soziales Wien (FSW) gefördert. Die CS Caritas Socialis Privatstiftung verfolgt ausschließlich den gemeinnützigen Zweck der Sicherung des Fortbestandes der Einrichtungen der CS Caritas Socialis GmbH und unterstützt und fördert Einrichtungen und Projekte über die Förderungen des Fonds Soziales Wien und der Stadt Wien hinaus.



Spendenkonto: IBAN: AT27 2011 1800 8098 0900

Wir danken den Sponsor:innen des Konzerts

EHL Immobilien, Österreichische Lotterien, Wild GmbH, FSW, Die Presse, Kunst Hilft, Immobilien Magazin, Kick Off, 3SI Immogroup, S IMMO AG, Schelhammer Capital AG, Bank Austria Real Invest, Bentlage, BUWOG, heinzelsales, tpa, 6B47, Bondi Consult, Exploreal, Huber baut & saniert, ubm, Winegg Makler, allora Immobilien, Aubmes Invest GmbH, BIG, consulting company Immobilien, DEBA - Der Bauträger, Exterhazy, hsp.law, Immo United, justimmo, Hallmann corporate Group, SÜBA, ÖSW, Pro Projekt, Peter Schabel, S+B Gruppe, Spedition Fuchs, SV Group, Thanner, Union Investment, Die Wohnkompanie, WSE

Fotodownload: www.cs.at/benefizkonzert2023

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabina Dirnberger-Meixner

sabina.dirnberger @ cs.at

+43 664 548 64 24

www.cs.at