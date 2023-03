Leidenschaft als Weg zum Erfolg – imh kürt die besten Vortragenden des Landes

„Wenn du gefunden hast, was deine Berufung ist, wirst du Erfolg haben“ – frei nach dem imh Special Award Preisträger Samy Molcho

Wien (OTS) - Am 8. März 2023 rollte der Weiterbildungsveranstalter imh GmbH im Hotel Indigo Vienna Naschmarkt den roten Teppich aus. Ein unvergesslicher Abend mit den bemerkenswertesten Erfolgsgeschichten der Spitzenvortragenden Österreichs ging glanzvoll über die Bühne. Die über 3.000 Teilnehmenden des Jahres 2022 kürten die 16 Preisträger:innen durch Vergabe von Bestnoten für deren Vortragsqualität bei (Online-)Seminaren und Konferenzen. Samy Molcho erhielt den imh Special Award und prägte das Motto des Abends: "Passion als Erfolgsrezept“.

Der Funke, der das Feuer entfacht

Möchten Sie mehr als nur die 08/15-Variante des Erfolgs? Dann folgen Sie Prof. Samy Molchos Philosophie des Erfolgs mit Leidenschaft: Begeistern Sie sich selbst und lassen Sie andere an Ihrer Begeisterung teilhaben – denn wer tut, was er liebt, wird immer erfolgreich sein! Prof. Samy Molcho ist Körpersprache-Experte, Pantomime, Autor u.v.m. und wurde mit dem imh Special Award für langjährige und nachhaltig erfolgreiche Spitzenleistungen ausgezeichnet. Er begeisterte 1.200 Teilnehmer:innen in den letzten 18 Jahren mit vollem Körpereinsatz bei seinen Seminaren bei der imh GmbH.

Das Geheimnis erfolgreicher Vorträge

Es braucht mehr als nur Fakten: Was hebt einen Vortrag aufs nächste Level? Die imh Vortragenden brennen für ihre Themen und vermitteln den Teilnehmenden diese Begeisterung. Sie schaffen es, ihre Themen mit leidenschaftlichem Charme und Intuition so zu vermitteln, dass die Teilnehmer:innen aufblühen und den besten Nutzen daraus ziehen. Das ist die hohe Kunst des Lehrens und Lernens.

Österreichs ausgezeichnete Koryphäen mit Spitzenbewertungen

Nach jeder imh-Veranstaltung bewerten die Teilnehmenden die Vortragenden auf einer Skala von 1 bis 6. Die Preisträger:innen konnten sich aus über 1.000 Vortragenden im Jahr 2022 mit Bestnoten nahe bei 1,0 durchsetzen:

Dr.in Cécile Bervoets, Abteilungsleiterin der Abteilung Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken Finanzmarktaufsicht (FMA)

Abteilungsleiterin der Abteilung Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken Finanzmarktaufsicht (FMA) Dr.in Charlotte Eberl , Director Corporate Compliance AGRANA Beteiligungs-AG

Director Corporate Compliance AGRANA Beteiligungs-AG Nahed Hatahet, CEO, HATAHET productivity solutions

CEO, HATAHET productivity solutions Mag.a Monika Herbstrith-Lappe, Geschäftsführerin, Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting

Geschäftsführerin, Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting Mag.a Dr.in Birgit Horacek, Local Head of Compliance Commerzbank AG

Local Head of Compliance Commerzbank AG Mag. Stefan Jezl, Führungskräfte Coach & Trainer, Unternehmensberater

Führungskräfte Coach & Trainer, Unternehmensberater Michael Kazianschütz , MBA, MSc, Bereichsleiter Logistik / Supply Chain Management Leiter Stabsstelle Supply Chain Management Stv. Bereichsleiter Wirtschaft LKH-Univ. Klinikum Graz, Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.

, Bereichsleiter Logistik / Supply Chain Management Leiter Stabsstelle Supply Chain Management Stv. Bereichsleiter Wirtschaft LKH-Univ. Klinikum Graz, Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. Heimo Kranewitter, Geschäftsführer Kranewitter Liegenschaftsbewertung

Geschäftsführer Kranewitter Liegenschaftsbewertung Dr. Hans Kristoferitsch , LL.M., Rechtsanwalt CERHA HEMPEL Rechtsanwälte

Rechtsanwalt CERHA HEMPEL Rechtsanwälte Prof. Samy Molcho Experte für Körpersprache

Experte für Körpersprache Dr.in Susanne Riesenfelder , akad. Europarechtsexpertin, Spezialistin für Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten Finanzmarktaufsicht (FMA)

Spezialistin für Horizontale Bankaufsichtsangelegenheiten Finanzmarktaufsicht (FMA) Mag. Roland Salomon , BA, CPM, CRM, Stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute Finanzmarktaufsicht (FMA)

Stellvertretender Abteilungsleiter für die Aufsicht über dezentral organisierte Kreditinstitute Finanzmarktaufsicht (FMA) Dr.-Ing. Karl-Heinz Stellnberger , Oberflächen- und Korrosionsexperte voestalpine Stahl GmbH

Oberflächen- und Korrosionsexperte voestalpine Stahl GmbH Mag.a Dr.in Gabriela-Maria Straka , EMBA Mitglied des Management Boards BRAU UNION ÖSTERREICH AG

EMBA Mitglied des Management Boards BRAU UNION ÖSTERREICH AG Mag. Dr. Roland Schachl, Leiter der Abteilung „EU-Beihilfenrecht“, III/4 Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Leiter der Abteilung „EU-Beihilfenrecht“, III/4 Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft Ing. Mag. Boris Treml , LL.M., Rechtsanwaltsanwärter CERHA HEMPEL Rechtsanwälte

Rechtsanwaltsanwärter CERHA HEMPEL Rechtsanwälte Dr. Thomas Ziniel, LL.M., BSc, Referent in der Stabsstelle für Vergaberecht Bundesministerium für Justiz

Über die imh GmbH

Bereits seit 1992 bietet imh Konferenzen und Seminare in Premiumqualität in Österreich. imh steht somit für Kontinuität und intensiv recherchierte, hochwertige Veranstaltungen. Die fachliche Tiefe der Veranstaltungsinhalte, kombiniert mit der hohen Qualität der Vortragenden, ist einzigartig am österreichischen Markt. 50 imh Mitarbeiter:innen recherchieren in stetigem Dialog mit den Kundinnen und Kunden was diese wirklich interessiert. Kombiniert mit der jahrelangen Erfahrung eines etablierten Management-Teams ist es so möglich, immer topaktuelle und praxisrelevante Inhalte zu bieten. Das hat sich bewährt. Teilnehmende aus über 20.000 Unternehmen vertrauen imh.

