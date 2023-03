BLISS: Neues Magazin für jungen Luxus

miss erweitert ihre Markenwelt mit einem neuen Luxus-Magazin für Millennials und Gen Z.

Wien (OTS) - Gesundheit, Bildung, Investments, High Fashion – Luxus hat viele Gesichter. Das hat auch die junge Zielgruppe der Millennials (26 bis 40 Jahre) und Gen Z (15 bis 25 Jahre) für sich entdeckt. Studien zeigen: Luxusgüter werden für sie immer attraktiver. Nicht umsonst sind Millennials und die Gen Z mittlerweile für 30 Prozent des Umsatzes im Luxussegment verantwortlich. Tendenz steigend.

Durch Social Media war es für Millennials und die Gen Z noch nie so einfach, in die Welt von Luxusmarken einzutauchen. „ Die digitale Welt bildet für die junge weibliche Zielgruppe die Basis, wenn es darum geht, Trends in Echtzeit mitzuverfolgen. Das sehen wir bei der miss mit unserem digitalen Kerngeschäft tagtäglich “, so Sarah Lehner, Chefredakteurin des miss-Magazins und Geschäftsführerin von missMEDIA. „Während die Basis solide ist, verhält es sich mit der Glaubwürdigkeit der digitalen Inhalte nicht immer so. Deshalb genießen Print-Produkte vermehrt Ansehen bei jungen, kaufkräftigen Frauen. Für Millennials und die Gen Z nämlich besonders wichtig: Nur wenn sie von einer Marke und den Inhalten überzeugt sind, sie für authentisch befinden und hinter deren Message und Image stehen, sind sie bereit, Geld dafür auszugeben.“

Was ist BLISS?

Mit BLISS (dt.: Glück, Freude, Wohltat) ist nun ein neues Magazin geboren, das erstmals im Oktober 2023 erscheint und das die neue kaufkräftige Zielgruppe anspricht, die für den Wandel im Luxussegment verantwortlich ist. Themenschwerpunkte werden unter anderem High Fashion, Finanzen, Investments, Mental Wealth, Kulinarik, Nachhaltigkeit, Health und Bildung umfassen – eben jene Bereiche, die für die junge Zielgruppe im Fokus stehen.

Es findet ein Generationen-Wechsel statt, der das Kaufverhalten einer jungen Generation völlig neu definiert. Für den Luxusmarkt bedeutet das vor allem eines: Konsument:innen werden jünger. Lehner: „Genau hier knüpfen wir mit unserer aufgebauten Zielgruppe an. BLISS ist nicht einfach ein weiteres Luxusmagazin - es stellt die Bedürfnisse von Millennials und der Gen Z in den Vordergrund und ist der nächste logische Schritt, die Markenwelt für unsere Zielgruppe zu erweitern. Es definiert Luxus neu.“

