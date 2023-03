Lesung „Vier Schwestern“ am 15.3. im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96, „Villa Wertheimstein“) organisiert am Mittwoch, 15. März, einen Rezitationsabend mit dem Autor Ernst Strouhal. Die Lesung fängt um 18.30 Uhr an. Strouhal ist an der Universität für angewandte Kunst als Lehrender sowie als Kultur-Publizist, als Kurator von Ausstellungen und als Verfasser von Büchern tätig. Im Museum trägt Strouhal aus seinem letzten Werk „Vier Schwestern. Fernes Wien, fremde Welt“ vor. Das Publikum wird in eine spannende „Wiener Familiengeschichte des 20. Jahrhunderts“ eingeweiht. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden angenommen. Auskunft: Telefon 368 65 46 (Montag/Mittwoch: Vormittag) und E-Mail bm1190@bezirksmuseum.at.

Die freiwillig aktive Museumsleiterin, Brigitte Kolin, begrüßt die Besucher*innen des Leseabends. Der örtliche Fachhandel ist mit einem „Bücher-Tisch“ vertreten. Das Buch „Vier Schwestern“ erschien im August 2022 im Verlagshaus „Zsolnay“. Der Band hat einen Umfang von 416 Seiten (ISBN 978-3-552-07312-8) und kostet 28,80 Euro. Kontakt zum Verlag per E-Mail: info@zsolnay.at.

Allgemeine Informationen:

Autor Ernst Strouhal (Verlag Zsolnay):

www.hanser-literaturverlage.de/autor/ernst-strouhal/

www.hanser-literaturverlage.de/autor/ernst-strouhal/ Bezirksmuseum Döbling:

www.bezirksmuseum.at

www.bezirksmuseum.at Veranstaltungen im 19. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/doebling/





(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse