ÖAMTC: Staus im Frühverkehr wegen Klimademo

Aktionen auf der Rechten Wienzeile und am Schwarzenbergplatz Aktionen auf der Rechten Wienzeile und am Schwarzenbergplatz

Wien (OTS) - Montagfrüh blockierten die Klimaaktivisten den Verkehr in Wien auf der Rechten Wienzeile vor der Operngasse und am Schwarzenbergplatz. Es kam zu Staus und Verzögerungen rund um den Schwarzenbergplatz und Karlsplatz, auf der Rechten Wienzeile, der Zweier Linie, dem Rennweg und der Prinz-Eugen-Straße, so der Club. Gegen 9 Uhr wurden die Blockaden wieder aufgelöst.

Aktuelle Verkehrsinfos:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

