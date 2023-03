UNOS Vorarlberg: Christof Hotz neuer Landessprecher

UNOS-Landesmitgliederversammlung wählt neuen Vorarlberg-Sprecher. Hotz legt Schwerpunkt auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Trotz vieler Lippenbekenntnisse fehlen nach wie vor entscheidende Rahmenbedingungen, die Wahlfreiheit für Eltern und andere Menschen mit Betreuungsverpflichtungen gewährleistet Christof Hotz, UNOS-Landessprecher Vorarlberg

Bregenz (OTS) - Unternehmerisches Österreich (UNOS) haben bei der Landesmitgliederversammlung am 10. März 2023 in Bregenz ihre Vertretung in Vorarlberg gewählt. Das neu ernannte Team besteht nun aus Landessprecher Christof Hotz (geschäftsführender Gesellschafter Blumen Hotz, Bregenz) und Landessprecher-Stellvertreter Jochen Köb (Vermögens- und Finanzierungsberater, Wolfurt).

„Ich gratuliere den neuen UNOS-Vorarlberg-Vertretern herzlich“, stellt sich UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard mit Glückwünschen ein. „Als Vertretung von liberal denkenden Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich ist es mir ein besonderes Anliegen, in allen Bundesländern präsent zu sein. Ich danke Christof Hotz und Jochen Köb für ihre Bereitschaft, sich der Anliegen in Vorarlberg anzunehmen.“

Christof Hotz ist geschäftsführender Gesellschafter des Traditionsbetriebes Blumen Hotz in Bregenz. Er führt das Familienunternehmen in vierter Generation. „In einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, wäre für mich nie etwas anderes als selbst Unternehmer sein infrage gekommen. Verantwortung übernehmen, Leistung erbringen, selbst entscheiden, Erfolge und Niederlagen als Unternehmer erleben, das verbinde ich mit Freude am Unternehmertum“, beschreibt Hotz seine unternehmerische Motivation.

UNOS fordern kostenfreie Kinderbetreuung für echte „Work-Family-Balance“

In seiner neuen Position als UNOS-Landessprecher Vorarlberg will er dafür sorgen, dass liberales Gedankengut auch in der Landespolitik in Vorarlberg ankommt. Besonders wichtig ist ihm dabei die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: „ Trotz vieler Lippenbekenntnisse fehlen nach wie vor entscheidende Rahmenbedingungen, die Wahlfreiheit für Eltern und andere Menschen mit Betreuungsverpflichtungen gewährleistet “, so Hotz. Die Landesmitgliederversammlung der UNOS-Vorarlberg hat daher einen Antrag beschlossen, in dem sie die verantwortlichen Stellen auf Bundes- und Landesebene sowie die Sozialpartner auffordert, umgehend geeignete Maßnahmen zu setzen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten. Dazu zählen insbesondere:

1. Die Schaffung eines flächendeckenden, qualitätsvollen und kostenfreien Kinderbetreuungsangebots in Vorarlberg wie in der Petition von NEOS-Vorarlberg „Kostenfreie Kinderbetreuung in Vorarlberg: Bildungschancen schaffen, Familien entlasten!“ dargestellt.

2. Die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für eine flexible Gestaltung von Arbeitszeiten vorrangig auf betrieblicher Ebene.

3. Die Verbesserung der finanziellen Absicherung von Familien bei gleichzeitiger Steigerung der sozialen Treffsicherheit.

Hotz: „Nur so kann eine echte Work-Family-Balance geschaffen werden. Dies ist einerseits im Sinne der Familien und Menschen im Land, andererseits aber auch im Sinne der Vorarlberger Unternehmen, um das Arbeitskräftepotenziale zu heben.“

