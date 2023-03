UNOS Tirol: Florian Huter zum Landessprecher gewählt

Neues Landesteam für Unternehmerisches Österreich (UNOS) in Tirol mit Florian Huter an der Spitze – Energieversorgung und Erneuerung der Wirtschaftskammer im Fokus

Die Wirtschaftskammer muss endlich zu einer zeitgemäßen, serviceorientierten Interessenvertretung für alle Unternehmer:innen werden – ohne Zwangsmitgliedschaft Florian Huter, UNOS-Landessprecher Tirol

Innsbruck (OTS) - UNOS – Unternehmerisches Österreich hat ein neues Landesteam in Tirol: Im Rahmen der Landesmitgliederversammlung am 11. März 2023 in Innsbruck wurde der Unternehmer Florian Huter zum UNOS-Landessprecher Tirol einstimmig gewählt. Die weiteren Mitglieder des Landesteams Tirol: Landessprecher-Stellvertreter Philipp Huber (Huber Web Media, Mils), Elisabeth Maria Pöll (Publizistin, Kirchberg in Tirol), Alban Egger (Film- und Medienproduzent, Innsbruck) und das kooptierte Mitglied Christopher Lindenthaler (Versicherungsexperte, Jenbach).

UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard gratuliert dem neu gewählten Landessprecher und dem neu gewählten Team: „Ich schätze das große Engagement von Florian Huter sehr. Er nimmt seinen unternehmerischen Innovationsgeist in seine Tätigkeit für UNOS mit und setzt sich mit voller Leidenschaft für die Interessen der Unternehmer:innen ein.“

Für Modernisierung und Erneuerbare Energien

Florian Huter ist Vater zweier Kinder und NEOS-Gemeinderat in Kirchberg/Tirol. Der Geschäftsführer des auf digitale Videoproduktion spezialisierten Unternehmens tirolthek.tv | mediaservice network sowie der Sport Rudi GmbH glaubt an die Stärke der Tiroler Unternehmen. Seine Zukunftsvision für Tirol: Ein attraktiver, innovativer Unternehmensstandort dessen Energieversorgung aus Erneuerbarer Energie gesichert ist. Huter: „In meiner Funktion als UNOS-Landessprecher, ist es mir wichtig, die Digitalisierung und Modernisierung im Land voranzutreiben. Ein wesentlicher Punkt ist dabei auch die Modernisierung der Wirtschaftskammer. Dafür arbeiten wir UNOS auch auf Landesebene mit Hochdruck“, so Huter. „ Die Wirtschaftskammer muss endlich zu einer zeitgemäßen, serviceorientierten Interessenvertretung für alle Unternehmer:innen werden – ohne Zwangsmitgliedschaft “, fordert Huter.

Den herzlichen Glückwünschen schloss sich NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer an, der mit der Wahl von Huter die Interessensvertretung liberaler Unternehmen in Tirol in guten Händen sieht. Auch er hob die Bedeutung der künftigen Energiepolitik im Land hervor: „Es muss gelingen, Wirtschaft und Umwelt zu verbinden“, so Oberhofer. Als Ziel für die Energieversorgung sieht er einen ausgeglichenen Energie-Mix aus Wasser, Wind, Sonne, Biomasse und Erdwärme.



