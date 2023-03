Gunther Hingsammer ist neuer Vertriebsvorstand der IFA AG

Wien (OTS) - Als neuer CSO (Chief Sales Officer) forciert Gunther Hingsammer Innovationen und Synergien zur Schaffung von Mehrwert für private Anleger:innen in der IFA AG sowie der SORAVIA Gruppe. Nach zehn Jahren als CEO von Österreichs führendem Anbieter für direkte Immobilieninvestments wird Erwin Soravia Aufsichtsrat der IFA AG. Ab Juli wechselt Michael Baert vom IFA-Vorstand zu SORAVIA und bündelt als CTO für den konzernübergreifenden Projektentwicklungsbereich die technische Kompetenz der Gruppe.

Gunther Hingsammer, MSc MRICS (31) verstärkt als neuer Vertriebsvorstand das Managementteam der IFA AG. Als CSO des Tochterunternehmens von SORAVIA fokussiert er insbesondere die Entwicklung attraktiver länderübergreifender Anlageoptionen für private Investor:innen, die verstärkte Nutzung von Synergien und neue Services – wie etwa eine innovative, digitale Plattform für IFA-Anleger:innen. Der gebürtige Oberösterreicher verantwortet seit 2020 als Head of Investor Relations den institutionellen Vertrieb von SORAVIA und die Geschäftsführung der IFA Invest GmbH, einem 100%-Tochterunternehmen der IFA AG. Zuvor brachte er sein Know-how als Geschäftsführer bei der 6B47 Corporate Finance GmbH sowie als Leiter Investor Relations der 6B47 Real Estate Investors AG ein und war für die Deloitte Financial Advisory GmbH international erfolgreich tätig.

„Gunther Hingsammer wird mit seiner Umsetzungskraft das Produkt- und Serviceportfolio weiter ausbauen, Synergien stärken und den Mehrwert für Investor:innen durch Innovation vorantreiben“, so Mag. Erwin Soravia, CEO von SORAVIA. Als CEO der IFA AG hat Erwin Soravia in den letzten zehn Jahren die erfolgreiche Entwicklung von Österreichs Marktführer für direkte Immobilieninvestments maßgeblich geprägt. Ab nun ist Erwin Soravia als Aufsichtsrat weiterhin beratend Teil des Unternehmens.

Mit 1. Juli 2023 wechselt DI Michael Baert vom IFA-Vorstand zu SORAVIA und wird CTO für den konzernübergreifenden Projektentwicklungsbereich. SORAVIA bündelt damit die technische Kompetenz der gesamten Gruppe, in neuer Funktion wird Michael Baert seine Expertise weiterhin für IFA einbringen. SORAVIA vergibt in der Projektentwicklung jährlich Leistungen für mehrere hundert Millionen Euro. Durch Synergien mit anderen Projekten der Gruppe und den Ausbau konzernübergreifender Kompetenz profitieren IFA-Investor:innen künftig noch besser von Vorteilen bei Baukosten, Preissicherheit und Umsetzungsstärke. Ab Juli bilden Mag. (FH) Michael Meidlinger, CFO und Gunther Hingsammer den Vorstand der IFA AG.

Als Tochterunternehmen und im Verbund mit SORAVIA begleitet die IFA AG alle Projekte entlang des gesamten Lebenszyklus der Immobilie. Das Investment- und Asset Management ist Kernelement der Wachstumsstrategie der gesamten SORAVIA Gruppe sowohl international in Deutschland als auch in Österreich.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten Investor:innen seit mehr als 4 Jahrzehnten, in Immobilien zu investieren. Die IFA AG ist der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich, hat bis dato rund 500 Projekte erfolgreich realisiert und verwaltet über 2,6 Milliarden Euro für mehr als 7.800 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht österreichweit von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten über exklusive Prime-Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu impulsgebenden Quartiersentwicklungen und Anleiheemissionen. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der SORAVIA-Gruppe deckt die IFA AG die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette ab und bietet Anleger:innen solide und nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. www.ifa.at

