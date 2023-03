Aviso: Dialogforum der Initiative Wund?Gesund! – Chronische Wunden im Alter

Wien (OTS) - Für 2023 hat die Initiative Wund?Gesund! mit einer Serie an Dialogforen zu chronischen Wunden viel vor. Den Auftakt bildet das Dialogforum zum Thema "Chronische Wunden im Alter" am 15. März 2023 um 10:30h.

Am Panel:

LAbg. GR PD Dr. Michael Gorlitzer, MBA, Facharzt für Herz- und Gefäßchirurgie, ÖVP-Wien

Abg. z. NR a.D. Dr. Elisabeth Pittermann, Gesundheitssprecherin des Pensionistenverbands Österreichs (PVÖ)

Mag.a Elisabeth Potzmann, Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands (ÖGKV)

Mag.a Martina Laschet, Wund?Gesund!-Sprecherin

Mag. Philipp Lindinger, Wund?Gesund!-Sprecher

Die Initiative Wund?Gesund! ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patient:innen mit passenden Medizinprodukten: vom einfachen Wundpflaster über hydroaktive Wundauflagen bis zur Wundunterdrucktherapie.

Die Vertreter:innen der Medien sowie weitere am Thema Interessierte sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder unter dem Link am Dialogforum im APA-Pressezentrum teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an office @ eipeldauer-consulting.com, ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Rückfragen & Kontakt:

Eipeldauer-Consulting e.U.

Mag. Michael Eipeldauer

+43 676 9 222 475

michael @ eipeldauer-consulting.com

www.eipeldauer-consulting.com