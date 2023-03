OTTO Immobilien: Alexandra Fischer neue Teamleiterin für Industrie & Logistik

Wien (OTS) - Neuzugang bei OTTO Immobilien: Alexandra Fischer (51) wurde vor kurzem von Dr. Eugen Otto zur Teamleiterin für Industrie & Logistik bestellt. Die geprüfte Immobilienmaklerin und -managerin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Projektleitung und im Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Alexandra Fischer ist gebürtige Wienerin und hatte nach der HAK-Matura in verschiedenen Abteilungen eines Netzwerkspezialisten gearbeitet und dann in die Firmengruppe eines großen Bauträgers gewechselt, wo sie Erfahrung in Verkauf, Finanzierung, Projekt- und Bauleitung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sammeln konnte. Die neue Teamleiterin ist vierfache Mutter und daher, wie sie selbst sagt, „das Managen unterschiedlicher Herausforderungen und Bedürfnisse gewöhnt“. „Wir freuen uns, mit Alexandra Fischer eine erfahrene Powerfrau für den immer wichtiger werdenden Bereich der Industrie- und Logistikimmobilien an Bord geholt zu haben“, so Dr. Eugen Otto, Geschäftsführer von OTTO Immobilien.

