Winterpause ade für Hermesvilla, Otto Wagner Pavillons und Kirche am Steinhof

Ab Mitte März sind wieder alle Standorte des Wien Museums geöffnet. In der Hermesvilla gibt es das Fechtkostüm aus CORSAGE zu bewundern, und es findet ein Frühlingsfest statt.

Wien (OTS) - Hermesvilla im Lainzer Tiergarten und Otto Wagner Pavillon Karlsplatz sind wieder ab Dienstag den 15. März geöffnet (Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und Feiertag 10 bis 18 Uhr). Otto Wagner Pavillon Hietzing (Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr) und Otto Wagner Kirche am Steinhof (Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr) sind wieder ab Samstag den 18. März besuchbar.

NEU in der Hermesvilla: In Elisabeths Turnzimmer, in dem sie ihre Fechtübungen vollführte, ist das originale Fechtkostüm ausgestellt, das Vicky Krieps im Elisabeth-Film CORSAGE von Marie Kreutzer getragen hat, „illustriert“ von einem kurzen Clip mit einer Fechtszene aus dem Film, der in den Kinos zu sehen ist.

Ein Sonntag für Elisabeth am 26. März von 11 bis 18 Uhr: Bei freiem Eintritt wird der Frühlingsbeginn mit einem Fest in der Hermesvilla gefeiert. Spezialführungen, eine Lesung aus Elisabeths Tagebuch sowie ein ganz besonderes Familienprogramm sind dem Leben der Kaiserin und ihrem „Schloss der Träume“ gewidmet.





