95. Oscars: Staatssekretärin Mayer gratuliert Felix Kammerer

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Felix Kammerer bringt österreichische Schauspielkunst in die Welt“

Wien (OTS) - „Ich freue mich sehr mit dem österreichischen Burgtheater-Schauspieler Felix Kammerer, der durch seine Leistung in der Produktion ‚Im Westen nichts Neues‘ – ausgezeichnet mit dem Oscar u.a. in der Sparte 'Bester internationaler Film' – für dessen enormen Erfolg mitverantwortlich ist. Felix Kammerer trägt mit seiner eindringlichen Darstellung der Figur Paul Bäume diese Erzählung über die Sinnlosigkeit und Brutalität des Krieges. Er bringt österreichische Schauspielkunst in die Welt – dafür möchte ich ihm meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. "Auch nochmals herzliche Gratulation an Monika Willi. Ihre Oscar-Nominierung ist hochverdient und sichtbares Zeichen des internationalen Ansehens österreichischer Filmschaffender.“

