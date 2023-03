FPÖ-Schrangl zu Finanzminister Brunner: Miete und Eigentum müssen leistbar sein

ÖVP-Wirtschaftsminister Kocher ist größtes Hemmnis für mittelständische Eigentumsbildung

Wien (OTS) - „Die Wohnbauförderung darf nicht zum ideologischen Spielball werden. Leistbares Eigentum steht auf zwei Fundamenten: leistbare Miete und leistbares Eigentum“, kritisierte FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl die Ankündigungen von ÖVP-Finanzminister Brunner gegenüber dem „Kurier".



„Die Österreicher wünschen sich mehrheitlich Eigentum – und eine zentrale Voraussetzung dafür ist ein leistbarer Mietwohnungsmarkt, damit Geld angespart werden kann“, warnte Schrangl vor einseitiger Wohnpolitik. „Einseitige Maßnahmen werden die Probleme im Wohnbereich nur weiter verschärfen. Wir brauchen in jedem Bundesland die passende Lösung. Und kein Finanzministerium, das hier willkürlich hineinregiert“, setzte Schrangl nach.



„Wenn Brunner mittelständige Eigentumsbildung fördern will, dann sollte er mit seinem Kollegen Kocher sprechen, der den gemeinnützigen Wohnbau an Investoren verscherbelt“, Schrangl abschließend.



