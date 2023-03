FPÖ – Kaniak zu Medikamentenknappheit: FPÖ kündigt Aktionsplan an

„Es braucht eine umfassende Versorgungsstrategie, um eine langfristige Versorgung an Arzneimitteln sicherzustellen.“

Wien (OTS) - „Im Corona-Tunnelblick hat die Europäische Union sowie unsere Bundesregierung und somit auch das Gesundheitsministerium in Sachen Arzneimittelversorgung schlichtweg versagt“, beurteilte FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die massive Medikamentenknappheit in Österreich. „Durch die Globalisierung, dem stetigen Drang nach Gewinnmaximierung und dem steigenden Kostendruck von Seiten der Sozialversicherungen haben die EU sowie Österreich die Produktionsauslagerung der Pharmaindustrie nach Asien zugelassen. Durch Corona schlug dann die Lieferkettenproblematik aufgrund von Produktionsausfällen und -einschränkungen mit massiven Folgen ein - nur um ein großes Problem zu nennen. Vor knapp 4 Jahren wurde zwar die Verordnung zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung präsentiert, diese hat aber nachweislich nichts gebracht, ja war teilweise sogar kontraproduktiv. Anstatt sinnloser Verordnungen und mit Schuldzuweisungen vom eigenen Versagen abzulenken, braucht es einen Aktionsplan. Diesen werden wir diese Woche präsentieren!“, kündigte FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak an.



„Der Pharmaindustrie aber nun die alleinige Schuld zuzuschieben, ist nur ein Ablenkmanöver des Gesundheitsministeriums. Denn nicht nur die strategische Planung, sondern auch die Marktüberwachung hat versagt“, konterte er der Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, Katharina Reich, die im ORF meinte, dass es Aufgabe der Pharmaindustrie sei, für die jeweilige Wintersaison vorzusorgen und diese habe sich verkalkuliert. „Es braucht eine umfassende Versorgungsstrategie, um eine langfristige Versorgung an Arzneimitteln sicherzustellen und keiner Ankündigungspolitik, die das eigene Versagen und die eigenen Versäumnisse verharmlosen sollen“, Kaniak abschließend.



