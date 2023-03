Saisonstart in den Blumengärten Hirschstetten

Die Blumengärten Hirschstetten haben ab 14. März wieder geöffnet!

Wien (OTS) - Die 60.000 m2 große Gartenanlage der Blumengärten Hirschstetten verbindet botanische Gärten sowie moderne Themengärten mit artgerechter Tierhaltung. Eine Vielzahl an verschiedenen Themengärten geben Einblick in eine vielfältige Blumen- und Pflanzenwelt. Sie sind individuell gestaltet – von länderbezogenen Gärten wie dem Indischen und Mexikanischen Garten bis hin zu Anlagen mit speziellen Themen, zum Beispiel der Urzeitgarten oder die Kleinen Gärten.



78.000 Frühlingsblumen erwarten Sie!

Rund 40.000 Tulpenzwiebeln wurden im Herbst 2022 ausgelegt. Sie schauen schon ansatzweise aus der Erde und zeigen etwas Grün. Weitere 38.000 Stiefmütterchen werden in den nächsten Tagen in der Gartenanlage ausgepflanzt. Die Farben Rosa, Gelb und Orange überwiegen. Besonders beeindrucken wird in den nächsten Wochen das fast 400 m2 große Blumenbeet beim Pavillon. Die diesjährige Auswahl an Frühlingsblumen ist breit gefächert, nachstehend ein Auszug aus dem Sortiment: Stiefmütterchen der Sorten Viola cornuta „Twix Orange “, „Yellow frost“, „Yellow Rosy“ und Tulpenzwiebeln der Sorten, „Yellow Purissima“, „General de Wet“ und Narzissen wie „Cheerfulness“ oder „Ipi Tompi“. Einen besonderen Blickfang stellt heuer die Kaiserkrone in gelb und orange dar.

Ein Zoologischer Garten mitten in der Donaustadt

Auf der Fläche der Blumengärten Hirschstetten befindet sich außerdem ein zoologischer Garten mit über 50 verschiedenen Tierarten. Der Fokus liegt größtenteils auf spannenden heimischen Tierarten wie dem Ziesel, Habichtskauz oder der Sumpfschildkröte. Aber auch heimische Vögel wie etwa Amsel, Grünfink oder Stieglitz können im 1.200 m2 großen Vogelhaus beobachten werden. Auf dem Bauernhof kann man die kleinste Schafrasse der Welt, das Ouessant Schaf, sowie Steirische Scheckenziegen oder Pfauenziegen entdecken. Aber auch exotische Tiere werden im Palmenhaus gezeigt.

Austoben auf verschiedenen Spielplätzen

Ein besonderes Highlight: Die unterschiedlichen Spielplätze wie etwa der Insektenspielplatz oder der Blumenspielplatz in den Blumengärten. Für jedes Kindesalter gibt es etwas zum Entdecken und Austoben. Zum Beispiel einen begehbaren Bienenstock sowie ein Spinnen-Kletternetz aber auch ein riesengroßes Hüpfpolster, ein Pflanzenmemory sowie einen Tulpen-Parcours.

Kontakt und Anfahrt

Wiener Stadtgärten

Blumengärten Hirschstetten

Südeingang: 1220 Wien, Quadenstraße 15

Bus 95A, 95B bis Station Blumengärten Hirschstetten

Nordeingang: 1220 Wien, Oberfeldgasse vis-à-vis Nr. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten)

Straßenbahnlinie 26 bis Station Spargelfeldstraße

Westeingang: 1220 Wien, Spargelfeldstraße gegenüber Nr. 75

Wegen Bauarbeiten ist eine Zufahrt mit Fahrzeugen beim Südeingang nicht möglich. Die einzige Parkmöglichkeit befindet sich beim Eingang/Ausgang 22., Spargelfeldstraße schräg gegenüber Nr. 22.

Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Öffnungszeiten Sommer

14. März bis 15. Oktober:

Dienstag bis Sonntag, von 9 bis 18 Uhr

Montag geschlossen

Juni bis August: zusätzlich Samstag, von 9 bis 20 Uhr

17. Oktober bis 1. November:

Dienstag bis Sonntag, von 9 bis 17 Uhr

Montag geschlossen

In der Gartenanlage sind Hunde verboten.

Für den Besuch in den Blumengärten Hirschstetten gilt die tagesaktuelle Covid-19-Maßnahmen-Verordnung der Bundesregierung.

