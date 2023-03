Grebien/Grüne: Gratulation an Christine Steger zur neuen Behindertenanwältin Österreichs

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Christine Steger sehr herzlich zur Bestellung als neue Behindertenanwältin Österreichs. Mit ihrer fast 20-jährigen Erfahrung und ihrem langjährigen Engagement in diesem Bereich, liegt die Vertretung der Interessen von Menschen mit Behinderungen in den besten Händen“, freut sich Heike Grebien, Behindertensprecherin der Grünen.

„Christine Steger ist die erste Frau in dieser wichtigen Funktion und wird sich insbesondere auch um die Anliegen von Frauen mit Behinderungen einsetzen – das freut mich besonders. Als anerkannte Expertin in diesem Bereich ist sie eine würdige Nachfolgerin von Hans Jörg Hofer, der im September 2022 in seiner Amtszeit verstorben ist“, sagt Grebien und hält fest: „Ich wünsche ihr alles Gute und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at