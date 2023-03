2. Bezirk: Örtliche Betonfeldsanierungen in der Oberen Donaustraße

Wien (OTS) - Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Montag, dem 13. März 2023, mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Oberen Donaustraße im Bereich zwischen Höhe Wettsteinpark und Taborstraße im 2. Bezirk. Die Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen an fünf Örtlichkeiten und sind aufgrund von Zeitschäden notwendig.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen bei Tag und bei Nacht unter ständiger Aufrechterhaltung mindestens eines Fahrstreifens. An der Kreuzung Obere Donaustraße/Hollandstraße werden einzelne Abbiegestreifen vorübergehend zusammengelegt. Die Haltelinie in der Hollandstraße in Fahrtrichtung Salztorbrücke wird vorübergehend um einige Meter in Richtung stadtauswärts zurückverlegt. Alle Abbiegerelationen bleiben aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 2., Obere Donaustraße zwischen Höhe Wettsteinpark und Taborstraße

Baubeginn: 13. März 2023

Geplantes Bauende: 30. April 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at