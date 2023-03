19. Bezirk: Errichtung einer Radfahranlage und Baumpflanzungen in Abschnitt der Krottenbachstraße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 14. März 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Errichtung eines baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweges in der Krottenbachstraße im Abschnitt zwischen Cottagegasse und Flotowgasse. Zudem werden im Projektabschnitt Grünflächen errichtet und Bäume gepflanzt.

Details

In der Krottenbachstraße auf Seite der geraden Hausnummern entsteht im Abschnitt zwischen Cottagegasse und Flotowgasse ein neuer, etwa 300 Meter langer und 2,40 bis 3 Meter breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Im Zuge der Errichtung des Radweges entstehen zwischen Cottagegasse und Obkirchergasse vier neue Grünflächen und es werden insgesamt fünf Bäume gepflanzt. Weiters werden – zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - an den in die Krottenbachstraße einmündenden Straßenzügen (Obkirchergasse, Friedlgasse und Flotowgasse) Gehsteigvorziehungen errichtet.



Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die Bauarbeiten in der Krottenbachstraße tagsüber unter Aufrechterhaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Während der Arbeiten im Abschnitt Flotowgasse bis Obkirchergasse wird die Krottenbachstraße von Flotowgasse bis und in Richtung Obkirchergasse als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung in Fahrtrichtung Salmannsdorf erfolgt über Obkirchergasse, Hutweidengasse und Budinskygasse. Für die Dauer der Umleitung wird die Hutweidengasse von Obkirchergasse bis und in Richtung Budinskygasse als provisorische Einbahn geführt. Zudem wird die Einbahnführung der Sailäckergasse zwischen Budinskygasse und Flotowgasse auf Baudauer umgedreht. Die Autobushaltestelle der Linien 35 A und N 35 „Flotowgasse“ in Fahrtrichtung Salmannsdorf wird auf Dauer der Umleitung ersatzlos aufgelassen. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 19., Krottenbachstraße zwischen Cottagegasse und Flotowgasse

Baubeginn: 14. März 2023

Geplantes Bauende: Ende August 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

