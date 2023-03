AVISO: Medientermin anlässlich Gedenkfeier auf Gelände des ehemaligen KZ Melk

13. März 2023, 9 Uhr, Medientermin mit Innenminister Gerhard Karner auf Gelände der Birago-Kaserne in Melk

Wien (OTS) - Am 60. Jahrestag der Einweihung des ehemaligen Konzentrationslagers Melk als öffentliches Denkmal wird der Menschen gedacht, die in Melk ihr Leben verloren haben. Gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner wird am Montag, den 13. März 2023, 9 Uhr, die Biografie einzelner Häftlinge verlesen und es werden Blumen niedergelegt.

Wann: Montag, 13. März 2023, 9 Uhr

Wo: Objekt 10 auf dem Gelände der Birago-Kaserne, Prinzlstraße 22, 3390 Melk

Um eine Rückmeldung über die Teilnahme unter info@mauthasen-memorial.org bis zum 8. März wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at