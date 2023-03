NEOS Wien / Emmerling: Die beste Bildung beginnt bereits im Kindergarten, Herr Bundeskanzler!

Dass Bundeskanzler Nehammer Kindergärten in der Rede zur Zukunft Österreichs dermaßen vernachlässigt, zeigt, dass die ÖVP für den Stillstand in der Bildung verantwortlich ist.

Wien (OTS) - „Wenn die Talente unserer Kinder besser gefördert werden sollen, so wie es Nehammer in seiner Rede gezeichnet hat, dann muss der Grundstein dafür bereits in den Kindergärten gelegt werden. Doch dazu fehlen Nehammer jegliche Visionen und jeglicher Mut für notwendige Reformen im Bildungsbereich“, sagt NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling.

Nach wie vor hat Österreich mit einem großen Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen in den Kindergärten zu kämpfen, es gibt noch immer keinen allgemeinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, keine verbesserten Arbeitsbedingungen und einheitlichen Ausbildungsstandards in der Kinderbetreuung.

„Hier muss angesetzt werden, denn es ist von zentraler Bedeutung für unser Land, dass wir gut ausgebildete Kinder und Jugendliche haben. Kinder und Jugendliche, die Perspektiven haben, die auf ein erfülltes Berufsleben zustreben können. Kinder und Jugendliche, die gerne lernen und gerne erfolgreich sind. Aber dafür braucht es echte Visionen und Reformen, die ich bei der ÖVP nicht erst seit der heutigen Rede, sondern schon sehr lange vermisse“, so Emmerling abschließend.

