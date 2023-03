VP-Mahrer ad Rede zur Zukunft der Nation: Mit voller Kraft für Wien und Österreich

Herausforderungen annehmen und die Zukunft aktiv gestalten

Wien (OTS) - „Schon mit seiner Angelobung während des Lockdowns hatte Bundeskanzler Karl Nehammer kein leichtes Los. Seit dem Beginn des Ukraine Krieges nur 80 Tage später und dem Meistern etlicher Krisen hat Karl Nehammer Beständigkeit und Stabilität bewiesen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion zur Rede zur Zukunft der Nation von Bundekanzler Karl Nehammer.

Klare Linie bei Migration und Sozialleistungen

So sollen in der Zukunft Sozialleistungen an die Aufenthaltsdauer gekoppelt werden, sowie Sach- statt Geldleistungen im Vordergrund stehen. Dazu Mahrer: „Die Wiener Volkspartei begrüßt diese Forderungen, nicht zuletzt, um den von der SPÖ selbst verursachten Migrationsproblemen entschieden begegnen zu können.“

Eigentum für die Menschen schaffen

„Auch beim Punkt Eigentum zeigt der Bundeskanzler eine glasklare Linie. Während die Stadt Wien als größte Immobilienbesitzer keinerlei Ambitionen bei der Schaffung von Eigentum zeigt, habe Nehammer klargestellt, dass leistbares Eigentum nicht länger ein Wunschtraum sein dürfe, der nur durch einen Lotto-Gewinn oder eine Erbschaft zu finanzieren ist. Mit der angekündigten Streichung der Grunderwerbssteuer auf die erste eigene Immobilie wird ein erster Schritt gesetzt, damit die Menschen nicht übrigbleiben“, so Mahrer weiter.

Volkspartei als treibende Kraft in Wien und in Europa

Die Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen, ist nun das Gebot der Stunde.

„In seiner heutigen Rede zur Zukunft der Nation hat der Bundeskanzler ganz klar gezeigt, dass er sich nicht scheut, für Wien und Österreich einzustehen und neue, innovative Wege zu beschreiten. Die Menschen in Wien und in Österreich brauchen Perspektiven und die Möglichkeit, ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Wir müssen die kommenden Herausforderungen gemeinsam meistern. Nicht an den Rändern der politischen Extreme, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Österreich 2030 mit Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze ist unsere Antwort auf die Frage, wie und wohin sich unsere Stadt und unser Land entwickelt“, erklärt Mahrer abschließend.

