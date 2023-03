Wirtschaftsbund-Präsident Mahrer: Bundeskanzler Nehammer liefert die richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit!

Wien (OTS) - Bundeskanzler Karl Nehammer hat am Freitag in seiner Rede zur Zukunft der Nation der österreichischen Wirtschaft einen besonderen Stellenwert eingeräumt. Wirtschaftsbund-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt Egger zeigen sich über die wirtschaftlichen Zukunftsideen erfreut. „Mit seiner Rede zur Zukunft der Nation hat Bundeskanzler Karl Nehammer erneut bewiesen, dass er visionären Weitblick und konkrete Ideen für ein souveränes Österreich 2030 hat. Damit sendet der Kanzler ein positives Signal an die heimische Wirtschaft. Maßnahmen, wie die kostenlose Lehr- und Meisterprüfung unterstützen dabei, das Handwerk zu attraktiveren und den Fachkräftemangel zu reduzieren. Ohne gut ausgebildete Arbeitskräfte wird es uns nämlich in Zukunft nicht gelingen, unseren Wohlstand und heimische Wertschöpfung zu erhalten. Nehammer stelle in seiner Rede Innovation und Technologie anstelle von Verboten in den Vordergrund. Die Zusicherung des Kanzlers, sich gegen ein Verbot von Verbrennungsmotoren zu stellen und technologieoffen Innovationen zu fördern, zeigt den Weitblick des Kanzlers bei dieser wichtigen Frage. Hausverstand und Logik sind die Lösungen unserer Zeit“, so Mahrer weiters.

Mahrer: Im Alter freiwillig länger arbeiten muss sich lohnen

„Für alle, die freiwillig nach dem Pensionsantrittsalter noch arbeiten wollen, soll der Staat mit Anreizen den Weg ebnen. Gerade jene, die kurz vor der Pension stehen oder schon in Pension sind, sind durchaus motiviert, noch zu arbeiten“, betont Mahrer. Laut einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftskammer halten es 88 Prozent der Unternehmen für eine wirksame Maßnahme, um längeres Arbeiten zu fördern, wenn man in der Pension abgabenfrei dazuverdienen kann. Drei Viertel der Unternehmen können sich vorstellen, pensionierte Personen einzustellen. „Das Potential müssen wir nutzen! Bevölkerung und Unternehmen haben die Probleme am Arbeitsmarkt erkannt und sind bereit, ihren Teil zur Lösung beizutragen. Voraussetzung ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen und es entsprechende Anreize gibt. Der Fokus des Bundeskanzlers auf Anreizorientierung ist der richtige Weg“, so Mahrer.



WB-Generalsekretär Egger: Bekenntnis zum degressiven Arbeitslosengeld

„Karl Nehammer hat es in seiner Rede treffend zusammengefasst: 'Wer zwei gesunde Hände hat, der soll auch arbeiten.' Doch dieser Anreiz ist mit der aktuellen Ausgestaltung der Arbeitslosenversicherung nicht immer gegeben. Mit einem degressiven Modell fördern wir Menschen, die unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind, schnell wieder eine Arbeit finden wollen und reduzieren die Attraktivität der Langzeitarbeitslosigkeit. Damit gelingt es uns, Menschen besser in die Beschäftigung zu bringen und Betriebe genauso wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlasten, die jetzt schon mit unbesetzten Stellen kämpfen“, so WB-Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt Egger abschließend.

