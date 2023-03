Zorba/Grüne: Meisterprüfungsgebühren noch heuer abschaffen

Wien (OTS) - Bundeskanzler Nehammer hat in seiner heutigen Rede seine Ideen für Österreich präsentiert. Darunter setzte er sich unter anderem das Ziel, die Meisterprüfungsgebühren bis 2030 abzuschaffen. Für den Lehrlingssprecher der Grünen, Süleyman Zorba, kann dieser Vorschlag nicht schnell genug umgesetzt werden: „Für Lehrlinge stellen die Meisterprüfungsgebühren ein erhebliches Hindernis in ihrer Ausbildung dar. Eine Abschaffung ist längst überfällig.“



Im Hinblick auf den akuten Fachkräftemangel im Land muss die Lehre weiter attraktiver für junge Menschen werden. Hier stehen vor allem ÖVP-geführte Ministerien in der Pflicht: „Ich begrüße den Vorschlag des Bundeskanzlers, allerdings brauchen wir nicht bis 2030 warten. Wir sind bereit, die Meisterprüfungsgebühren noch heuer abzuschaffen und freuen uns auf konkrete Vorschläge dahingehend“, sagt Zorba.

