FPÖ – Krauss: Skandal um Minibambini ist beispielhaft für das rot-pinke Versagen im Bereich der Wiener Kindergärten

Wien (OTS) - „Das nun endgültig besiegelte Aus für die Minimabini-Kindergärten ist dramatisch für die betroffenen Eltern und Kinder. Dieser gesamte Skandal und auch zahlreiche weitere Fälle rund um Fördergeldmissbrauch in Wiener Kindergärten ist beispielhaft für das Versagen von SPÖ und NEOS in diesem Bereich. Es zeigt sich jedenfalls, dass der zuständige NEOS-Bildungsstadtrat Wiederkehr sein Ressort nicht im Griff hat und die Kontrollen völlig unzureichend sind. Es ist im Interesse der Wiener Kleinkinder zu hoffen, dass sich schnell etwas ändert und jedes Kind in Wien einen qualitätsvollen Kindergartenplatz erhält“, so der Klubobmann der Wiener FPÖ Maximilian Krauss.

