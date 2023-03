Wöginger: "Das Österreich des Karl Nehammer ist ein Land, in dem sich Leistung lohnt"

Österreich hat einen Bundeskanzler, der dieses Land weiter zum Positiven verändern will

Wien (OTS) - "Das Österreich des Karl Nehammer ist ein Land, in dem sich Leistung lohnt. In seiner 'Rede zur Zukunft der Nation' hat Bundeskanzler Karl Nehammer deutlich gemacht, dass er am bisherigen Entlastungskurs für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer festhält. Allen, die jeden Tag aufstehen und ihren Beitrag leisten, muss deutlich mehr zum Leben bleiben als jenen, die nicht arbeiten gehen. Auch Pensionistinnen und Pensionisten, die in ihrem Ruhestand einer Arbeit nachgehen wollen, sollen dafür deutlich besser als bisher entlohnt werden", freut sich der Klubobmann der Volkspartei, August Wöginger, über die klaren Zukunftsansagen von Kanzler Karl Nehammer.

"Bundeskanzler Karl Nehammer hat in seiner Rede auch die Bedeutung von Bildung deutlich hervorgehoben. Unter seiner Führung wird Österreich die Digitalisierung als Chance nutzen, um die besten Bildungsmöglichkeiten für Österreichs Schulen zu garantieren", so Wöginger, der abschließend betont: "Wir haben einen Bundeskanzler, der dieses Land weiter zum Positiven verändern will. Karl Nehammer hat nicht nur die Krisen unserer Zeit vorbildhaft bewältigt, sondern nun auch eine äußerst optimistisch stimmende Perspektive für die Zukunft gegeben." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at