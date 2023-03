AVISO: 13.03.23, 9:00 Platz der Menschenrechte: “Kein Platz für Rassismus!”

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Wien anlässlich des Auftakts der Fackelzugkampagne.

Wien (OTS) - “ Nach den rassistischen Angriffen von Gottfried Waldhäusl in einer TV Diskussion, bei welcher er Schüler*innen das Existenzrecht abgesprochen hat, war der Aufschrei sehr laut. Viele haben sich solidarisch gezeigt, was sehr wichtig war. Da Rassismus noch immer zum Alltag vieler Wiener*innen gehört, wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen und sagen: Kein Platz für Rassismus! ”, so die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, Rihab Toumi.

Die Sozialistische Jugend Wien veranstaltet dazu am Montag eine Medienaktion, bei der veranschaulicht werden soll, dass Rassismus leider zum Alltag in Schulen gehört.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wo: Platz der Menschenrechte, 1070 Wien

Wann: 13.03.2023, 9:00







