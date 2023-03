Stocker: „Bundeskanzler Karl Nehammer stellt die Weichen für ein zukunftsfittes Österreich“

Die vom Kanzler vorgegebenen Ziele sind Auftrag für die Erarbeitung des Zukunftsplans ‚Österreich 2030‘

Wien (OTS) - „Mit seiner heutigen ‚Rede zur Zukunft der Nation‘ stellt Bundeskanzler Karl Nehammer die Weichen für ein zukunftsfittes Österreich. Die vom Kanzler vorgegebenen Ziele sind Auftrag für die Erarbeitung des Zukunftsplans ‚Österreich 2030‘ und haben allesamt gemeinsam, dass sie den Wohlstand der Menschen gewährleisten und die Lebensqualität im Land langfristig absichern“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, bezugnehmend auf die heutige Kanzlerrede von Karl Nehammer. „Es ist schlicht und ergreifend richtig, wenn der Bundeskanzler betont, dass sich arbeiten zu gehen deutlich mehr lohnen muss. Der Einkommensvorsprung der arbeitenden Bevölkerung muss vergrößert werden, das ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit“, so Stocker.



„Karl Nehammer hat heute deutlich gemacht: Er hat Antworten auf die wesentlichen Fragen, die die Menschen beschäftigen. Nun geht es in den kommenden Wochen und Monaten darum, die Wege zur Erreichung der Ziele von Karl Nehammer im Detail auszuarbeiten“, so Stocker, der abschließend betont: „Die Volkspartei ist die treibende Kraft in der Bundesregierung, damit die Ziele des Kanzlers auch tatsächlich umgesetzt werden und Land und Menschen profitieren.“

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/