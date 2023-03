Tianyu, ein Anbieter von digitalen Lösungen, liebäugelt im Jahr 2023 mit dem europäischen Zahlungsmarkt

Düsseldorf, Deutschland, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Tianyu Information (300205.SZ), einer der weltweit größten Hersteller von intelligenten Zahlungsterminals, will nach der erfolgreichen Teilnahme des Unternehmens an der weltweit führenden Einzelhandelsmesse EuroShop, die zwischen dem 26. Februar und dem 2. März in Düsseldorf stattfand, seine Präsenz auf dem europäischen Markt ausbauen.

„Wir freuten uns, unsere Partner auf der Messe zu treffen und unsere Geschäftspläne für 2023 in Europa sowie in anderen Regionen wie Asien-Pazifik, MEA, Nordamerika und Lateinamerika zu besprechen", sagte David Liu, VP der International Business Division bei Tianyu. „Durch unser umfangreiches Netzwerk regionaler Servicezentren und globaler Marketingkanäle sind wir zuversichtlich, unseren Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und beispiellosen Support bieten zu können, damit sie ihre Ziele erreichen können."

Laut einem Nilson-Bericht aus dem Jahr 2022 gehörte Tianyu nach Marktanteilen zu den vier weltweit führenden Anbietern von intelligenten Zahlungsterminals. Die globalen Expansionsbemühungen des Unternehmens werden voraussichtlich im Jahr 2022 einen Gesamtjahresgewinn von 9 bis 13 Millionen US-Dollar erzielen, was einer Steigerung von bis zu 163 % im Jahresvergleich entspricht. Das Wachstum des Unternehmens wird durch ein verbessertes Supply-Chain-Management und eine dual ausgerichtete nationale und internationale Entwicklungsstrategie vorangetrieben, die den Umsatz und die Einnahmen aus seinem Angebot an Smartcards und intelligenten Zahlungsterminals steigert.

Darüber hinaus erweiterte Tianyu seine Geschäftspräsenz auf Produkte und Lösungen für Kommunikation, Internet of Things (IoT), Big Data und mehr. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kommunikationslösungen an, darunter eSIM-Lösungen und Telekommunikationsprodukte wie SIM-Karten, Mobile Wi-Fi, Customer Premise Equipment (CPE), Passive Optical Network (PON).

Das Hauptgeschäft des Unternehmens umfasst Dienstleistungen und Produkte für die Finanzindustrie, intelligente Zahlungsterminals und das IoT. Der Geschäftsbereich Finanzindustrie ist hauptsächlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Finanz-IC-Karten sowie anderen Smartcard-Produkten und e-CNY-Produkten tätig.

Informationen zu Tianyu Information

Tianyu Information ( www.whty.com) ist ein führendes Technologieunternehmen, das umfassende digitale Lösungen anbietet, von Fintech bis hin zu intelligenten Geräten, IoT und Datensicherheit. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Tianyu ein Branchenführer in Chinas Telekommunikations- und Banking-Smartcard-Märkten und einer der vier führenden globalen POS-Anbieter, der das POS-Geschäft in Asien dominieren. Die innovative FuE und die starken Produktionskapazitäten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen, die im digitalen Zeitalter erfolgreich sein wollen. Mit über 2.000 Mitarbeitern verwirklicht Tianyu seine Vision eines sicheren und intelligenten Informationslebens für alle.

