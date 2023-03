Staffelübergabe im respACT-Vorstand

Wien (OTS) - Herta Stockbauer, langjährige respACT Vizepräsidentin, hat bei der respACT-Generalversammlung die Staffel an Michaela Reitterer weitergegeben. Als Kommunikationsprofi verstärkt Gabriela Maria Straka neuerdings auch den respACT-Vorstand.

Wer heute glaubt, mit alten, ressourcenschädigenden Geschäftsmodellen Erfolge zu feiern ist am falschen Weg - die Transformation der Wirtschaft, in der neben ökonomischen auch ökologische und soziale Ziele gleichberechtigt neben einander stehen, wird ein Muss! Nachhaltigkeitsinformationen sollen künftig einen vergleichbaren Stellenwert besitzen wie Finanzinformationen, heißt es in der Corporate Social Responsibility Directive (CSRD).

Gerade deswegen ist eine klare Positionierung, die Ausrichtung des Geschäftsmodells, der Umbau des Energiemanagements, die Umsetzung der EU-Taxonomie, der Aufbau eines CSRD Reportings und die glaubhafte interne sowie externe Kommunikation wichtiger denn je.

Diesen neuen Herausforderungen Rechnung zu tragen, und noch mehr Unternehmen in Österreich dabei zu unterstützen, die Transformation der Wirtschaft mitzutragen, holt sich die Nachhaltigkeitsplattform respACT Verstärkung. „ Die Vorstandsmandate werden als Ehrenamt, in der Regel zusätzlich zu einer Top-Management Aufgabe wahrgenommen, umso mehr freut es mich daher diese beiden Kolleginnen für das Präsidium und den Vorstand gewonnen zu haben ,“ betont respACT-Präsident Peter Giffinger, CEO Austria bei Saint Gobain.

Michaela Reitterer ist Eigentümerin des weltweit 1. SDG Hotels, Trägerin des Österreichischen Klimaschutzpreises und des Staatspreises für Tourismus. Ihr Motto lautet: „ Beim Thema Klimaschutz kann man nie ‚genug‘ oder ‚zu viel‘ beitragen und es gibt viele Bereiche, in denen wir noch besser werden müssen .“ Die ehemalige Präsidentin der Österreichischen Hoteliersvereinigung will anderen Unternehmen ein Vorbild sein und wettet, „dass jedes Unternehmen mindestens zwei SDGs erfüllt“.

Gabriela Maria Straka ist seit 2013 Mitglied der Geschäftsleitung und Sprecherin der Brau Union Österreich, die zur Heineken Gruppe gehört, seit zwei Jahren respACT-Landeskoordinatorin in Oberösterreich und jahrelanges Mitglied des UN Global Compact Steering Committees Austria, welches sich aus engagierten Teilnehmer*innen des österreichischen Netzwerkes zusammensetzt. Die Mit-Herausgeberin und Autorin von diversen Fachbüchern zu den Themen CSR und Klimawandel mit Fokus auf Unternehmenspotenziale und Chancen einer nachhaltigen und klimaschonenden Wirtschaftstransformation will gemeinsam mit dem respACT-Team künftig Aktivitäten planen und evaluieren.

Über respACT

respACT - austrian business council for sustainable development ist Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der Verein unterstützt seine knapp 400 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen.

