FPÖ – Krauss: Rot-Pink schmeißt Kinder aus den Summer City Camps, aber lässt rote Vereine abkassieren

Magistrat soll Organisation direkt übernehmen

Wien (OTS) - Der Jugendsprecher der Wiener FPÖ, Klubobmann Maximilien Krauss, übt heftige Kritik am Umstand, dass dieses Jahr Kinder, die einen Hortplatz der MA 10 nutzen, von den Summer City Camps ausgeschlossen werden. „Es ist ungerecht und traurig, wenn SPÖ und NEOS Kinder aus den Summer City Camps einfach rausschmeißen, nur weil sie auch einen Hortplatz in Anspruch nehmen. Gerade für viele Familien, die sich keine teuren Sommerurlaube und Feriencamps für ihre Kinder leisten können, sind Summer City Camps die einzige Gelegenheit, ihren Kindern Ferienwochen mit Spiel und Spaß zu ermöglichen“, so Krauss.

Krauss fordert, dass die Organisation dieser Camps direkt vom Magistrat durchgeführt werden soll. Wenn dieses Projekt 11 Millionen Euro kostet, dann sind das rund 1.400 Euro pro Kind, die hier ausgegeben werden. Das steht in keiner Relation zur erbrachten Leistung. Der größte Profiteur sind die Koordinatoren der Summer City Camps, die sich - wenig überraschend – vor allem aus SPÖ-nahen Vereinen wie etwa den Wiener Kinderfreunden zusammensetzen. Diese rote Freunderlwirtschaft muss gestoppt werden“, verlangt der FPÖ-Klubobmann.

