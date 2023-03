SP-Reindl ad UK-Wien-Energie: Durch die Befragung von StR Hanke erwarten wir weitere Puzzleteile für das Gesamtbild.

Bislang wurde über Stadtrat Hanke gesprochen, jetzt können wir mit ihm reden.

Wien (OTS/SPW-K) - Der nächste Zeuge in der Untersuchungskommission zur Wien Energie ist der amtsführende Stadtrat Peter Hanke, der am 16. März aussagen wird.

„Bislang wurde über Finanzstadtrat Hanke gesprochen, jetzt können wir mit ihm reden. Hanke wird als höchster Eigentümervertreter der Stadt Wien und damit der Wiener Stadtwerke, seine Sicht der Dinge darlegen. Ich habe vollstes Vertrauen in das verantwortungsvolle Handeln seitens des Finanzstadtrats. Bislang spricht auch keine Zeugenaussage dagegen - der dringende Handlungsbedarf der Stadt im Sommer 2022 war alternativlos! Der Antrag für die Notkompetenz wurde von vier dafür zuständigen Stellen mehrfach geprüft und verweist mehrmals auf die gegebene Dringlichkeit“, so Thomas Reindl, Fraktionsvorsitzender der SPÖ in der UK-Wien-Energie.

Bislang wurden in der Untersuchungskommission zur Wien Energie 12 Zeugen und Auskunftspersonen befragt und 181 Beweisanträge eingebracht. Davon wurden 78,4% einstimmig beschlossen. Dadurch wurden der zeitliche Ablauf und Kommunikationswege skizziert.

„Die bisherigen Aussagen in der UK-Wien-Energie machen eines ganz deutlich: Das ist keine Finanzkrise, sondern eine europaweite Energiekrise! Ein europaweiter oder nationaler Schutzschirm wäre dringend nötig gewesen. Dieser fehlende Schutzschirm ist ein wesentlicher Bestandteil der Ereignisse. Nach Darstellung der Experten und Zeugen war und ist die Tatenlosigkeit des Bundes in letzter Konsequenz unverantwortlich! Daher wurde nun auch der Wiener Schutzschirm gespannt. Damit setzt die Stadt eine zentrale Maßnahme für die Versorgungssicherheit der Wienerinnen und Wiener und die Wiener Stadtwerke sind für mögliche extreme Ausreißer auf den Energiemärkten bestens gerüstet", so Reindl abschließend.



