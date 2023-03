Pressepreis der Österreichischen Tierärztekammer vergeben

Für ihre hervorragenden journalistischen Beiträge wurden sieben Preisträger*innen in den Kategorien "Print & Online" sowie "TV" mit dem ÖTK-PRESSEPREIS 2023 ausgezeichnet.

Wien (OTS) - "Mit dem ÖTK-Pressepreis möchten wir den Journalist*innen großen Dank und hohe Anerkennung für ihre Arbeit aussprechen", sagte ÖTK-Präsident Mag. Kurt Frühwirth in seinen Begrüßungsworten im Rahmen der festlichen Preisverleihung im Presseclub Concordia, am Donnerstag, den 9.3.2023.

Rund 70 Gäste kamen in die historischen Räumlichkeiten um das journalistische Engagement zu würdigen. Die Österreichische Tierärztekammer und der Österreichische Tierärzteverlag prämierten Print- und TV-Beiträge, die das vielfältige Aufgabengebiet der Tierärztinnen und Tierärzte und ihre besondere Bedeutung für die Gesundheit von Tier und Mensch sowie eine intakte Umwelt der Leserschaft bzw. dem Publikum näherbrachten.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war ein Impulsvortrag zum Thema "Was kann die Ethik von der Veterinärmedizin "lernen" und in der Veterinärmedizin "leisten"? von Dr.med.vet. Svenja Springer, PhD, (Abteilung Ethik der Mensch-Tier Beziehung, Messerli Forschungsinstitut).

Durch den Abend führte in gewohnt professioneller Weise Moderator Gerald Groß.

"Nach fünfjähriger Pause verleihen wir heuer wieder den ÖTK-Pressepreis und zeichnen hervorragende journalistische Arbeiten aus, die in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein bzw. eine Sensibilisierung für tierärztliche Themen geschaffen haben", betonte Frühwirth. Bevorzugt wurden Themen wie Tierschutz, Tiergesundheit, Berufspolitik und Konsumentenschutz (Lebensmittelsicherheit).

Der Preis wurde in zwei Kategorien vergeben und ging an folgende Preisträger*innen:

Print & Online

TV

Zum ÖTK-Pressepreis

Der Preis wurde mit Unterbrechungen seit 2005 vergeben, zuletzt im Jahr 2018. Über die Vergabe der Auszeichnung entschied eine Jury bestehend aus dem Präsidenten der Österreichischen Tierärztekammer, Mag. Kurt Frühwirth sowie dem Tierärztekammer-Vorstand und der Geschäftsführung des Österreichischen Tierärzteverlages. Der Preis wurde mit je 1.000,- Euro dotiert.

