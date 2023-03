Eine verwirrte junge Frau und ein überraschendes Geständnis am ORF-1-Serienmontag am 13. März

Neuer Fall für „Schnell ermittelt“ und Dacapo-Folge der „Vier Frauen“

Wien (OTS) - Eine verwirrte junge Frau, eine Tasche voller Geld und eine Messerstecherei am Nordbahnhof – „Schnell ermittelt“ am ORF-1-Serienmontag, dem 13. März 2023, um 20.15 Uhr in einem neuen Fall, dessen Untersuchung zu einer Überschneidung mit der Arbeit der Polizei führt. Die „Vier Frauen“ könnten sich um 21.05 Uhr die Frage stellen, ob sie auf dem falschen Dampfer sind, wenn ein Schiffskapitän ein überraschendes Geständnis ablegt.

Schnell ermittelt – Lisa Migutsch (Montag, 13. März, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Fiona Hauser, Patrick Seletzky, Michael Pink und Alice Prosser; Regie: Michi Riebl

Eine verwirrte junge Frau wendet sich hilfesuchend an Angelika (Ursula Strauss). Es fehlt ihr jede Erinnerung daran, wer sie ist, woher sie die Tasche voller Geld hat und wie die Unmengen Blut an ihre Jacke kamen. Eine Messerstecherei am Nordbahnhof beschäftigt unterdessen die Polizei. Da die Namenlose auf den Überwachungsvideos zu sehen ist, kreuzen sich Angelikas und Franitscheks Ermittlungen mit denen von Maja (Katharina Straßer) und Zlatko (Patrick Seletzky). Angelika ist von der Unschuld der jungen Frau überzeugt, aber die Jugendszene am Bahnhof scheint ihre eigenen Gesetze zu haben.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Vier Frauen und ein Todesfall – Hirnverbrannt (Montag, 13. März, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Brigitte Kren, Martina Poel, Charly Rabanser, Gerhard Greiner und Michael Ostrowski; Regie: Wolfgang Murnberger

Manchmal gehen Interessen auseinander: Während Pepperl (Georges Kern) auf der Suche nach einer neuen Bleibe bei der ehemaligen Operettensängerin Uschi Spatz (Brigitte Jaufenthaler) landet und sich aufgrund ihrer verblüffenden Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Mitzi näher für sie interessiert, entdeckt der frisch bei der „Drey von der Tankstelle“ einquartierte Franzi (Michael Ostrowski) seine Leidenschaft für den Beruf des Tankwarts. Und Julie (Adele Neuhauser), die sich ohne einschlägige Beschäftigung zu langweilen beginnt, bekommt ein überraschendes Geschenk, als ihr der Kapitän der Ilmer Dampfschifffahrt, Josef Seidlhuber (Branko Samarovski), ein Geständnis macht. Der alte Kapitän will jemanden ermordet haben, jedoch scheint er so verwirrt zu sein, dass er sich an keine Details erinnern kann.

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

„Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette siebente Staffel von „Schnell ermittelt“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Vier Frauen und ein Todesfall“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

