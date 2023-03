“WirtschaftsOskar“ 2023 in Los Angeles vergeben. And the Winners are…

Sechs österreichische Unternehmen mit US-A-BIZ AWARD für Spitzenleistungen am US-amerikanischen Markt ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am Oscar-Wochenende werden in Los Angeles nicht nur die weltberühmten Academy Awards vergeben. Es gibt mehr zu feiern: Am heutigen Freitag werden sechs österreichische Unternehmen vom AußenwirtschaftsCenter Los Angeles mit dem „US-A-BIZ AWARD“ für ihre herausragenden Leistungen in den USA ausgezeichnet.

„In den USA - dem größten und wettbewerbsintensivsten Markt der Welt - sind Innovation, Marketing, Strategie, Networking und Reaktionsvermögen entscheidend. Am US-Markt agieren nicht nur Großunternehmen, auch heimische Klein- und Kleinstunternehmen sind in ihren Markt- und Technologienischen erfolgreich“, betont Volker Ammann, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles.

Die Gewinner des US-A-BIZ AWARD 2023 sind….

…in der Kategorie INNOVATION:

AVL CALIFORNIA TECHNICAL CENTER (Steiermark): AVL hat in erfolgreicher Zusammenarbeit mit Eviation „Alice“ entwickelt – das allererste rein batterieelektrische Passagierflugzeug. Im September 2022 absolvierte Alice erfolgreich ihren Jungfernflug und erreichte somit einen Meilenstein im nachhaltigen Regionalverkehr. Die robusten Elektrobatterien stellen einen wichtigen Baustein für die Verwirklichung einer nachhaltigen - und dennoch erschwinglichen - Zukunft der Luftfahrt dar. Gemeinsam mit 10.700 Mitarbeitern an mehr als 90 Standorten und mit 45 Tech- und Engineering Centern weltweit verwirklicht AVL Konzepte, Lösungen und Methoden für eine grünere, sichere und bessere Welt der Mobilität.

…in der Kategorie INVESTMENT:

PLASSER AMERICAN CORPORATION (Wien): 2022 wurden rund 85 Millionen Dollar von Plasser zur Umsetzung und Implementierung der einzigartigen „Nordamerika-Strategie“ für den US-Markt bereitgestellt und investiert. Der Fokus wird auf die Förderung der Nachhaltigkeit der US-Eisenbahnen gelegt: In diesem Sinne soll weltweit die erste batteriebetriebene Hybrid-Schienenfräse für die Instandhaltung von Schienen eingeführt werden. Ein erheblicher Teil des Investments floss in ein amerikanisches Start-up mit modernster Ultraschalltechnologie für die zerstörungsfreie Prüfung von Schienen und katapultierte Plasser zum ersten und einzigen Komplettanbieter von Schienenprüfungen- & Bearbeitungen.

…in der Kategorie MARKET FOOTPRINT:

KNAPP AG (Steiermark): Seit nunmehr 25 Jahren werden im nordamerikanischen Raum sensationelle Erfolge erzielt: Das Ergebnis dieses Wachstums in den USA spiegelt sich in vielen erfolgreich umgesetzten Projekten wider. Viele namhafte amerikanische Unternehmen wie Walmart, Kroger, Garmin oder McKesson/Amerisource zählen zu langjährigen Kunden der KNAPP Inc. Eine nachhaltig erfolgreiche Entwicklung erlaubte eine Erweiterung des aktuellen Headquarters in Kennesaw, Georgia, zu eröffnen. Auf über 4.500 m² erstreckt sich die US-Niederlassung samt einem eigenen KNAPP Campus mit Trainings-Center und aktuell rund 500 Mitarbeiter:innen. „KNAPP goes USA!“ und hinterlässt einen nachhaltigen Footprint im Markt.

…in der Kategorie START-UP:

KLANGKULISSE e.U. (Steiermark): Sound und Design von der Klangkulisse gehören zum guten Ton - denn hier werden Geschichten hörbar gemacht. Die Klangkulisse ist ein Tonstudio für kreative Audioinhalte mit Fokus auf das Spezialgebiet der Audio-Postproduktion. Das Start-up katapultierte sich in den letzten fünf Jahren mit der Produktion von Sound und Musik für Filme und Ausstellungen zu professionellen Audio-Dienstleistern am US-Markt. Dank der großen Nachfrage ist das Team 2022 bereits auf drei Personen gewachsen. Ein Film kann nur genossen werden, wenn der Dialog sauber, die Ambiances einladend und die Tonmischung perfekt ist - daher wird Sound Creation bei Klangkulisse großgeschrieben.

…in der Kategorie SPECTACULAR:

F/LIST GmbH (Niederösterreich): Dieses Unternehmen agiert als weltweiter Hersteller von exklusivem High-End-Mobiliar für Business- und Privatjets, Yachten und Luxusresidenzen. Die USA ist der größte Herstellungsort und Heimat der meisten Nutzer von Geschäftsflugzeugen. Somit ergänzen zwei Standorte in den USA perfekt das Portfolio von F/LIST. Aufgrund des phänomenalen Rufs und der steigenden Nachfrage in den USA eröffnet das Unternehmen 2023 seinen dritten US-Standort. Der hohe Designanspruch und Innovationsgeist von F/LIST zeugt von außergewöhnlicher Qualität. „HANDCRAFTING THE FUTURE – just spectacular“.

…in der Kategorie TRENDSETTER:

LOMOGRAPHY USA (Wien): Von einer Gruppe von Studenten gegründet, 1998 in die USA expandiert und anschließend die Welt eingenommen. Lomography beweist, dass die analoge Fotografie noch lange nicht am Ende ist und feiert heuer ihr 30. Jubiläum. Mit einer Community von über 1,2 Millionen Mitgliedern verbindet Lomography die Leidenschaft der kreativen Fotografie zwischen Jung und Alt und allen aktiven und neugierigen Menschen. Über all die Jahre hat Lomography die analoge Fotografie nicht nur am Leben erhalten, sondern regelrecht eine internationale Renaissance und den Trend BACK TO ANALOGUE PICTURES im Zeitalter der Digitalisierung herbeigerufen. (PWK067/ST)

