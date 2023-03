Führungswechsel bei efko: Krahofer übernimmt Geschäftsführung von Hraby

Eferding (OTS) - Mag. Thomas Krahofer übernimmt ab Mai 2023 als neuer Geschäftsführer der efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH die Bereiche Verkauf, Marketing, Finanzen, Controlling, Personal und Frischgemüse vom bisherigen Geschäftsführer Klaus Hraby. Damit teilt sich Krahofer die Geschäftsführung mit DI (FH) Bernhard Stöhr, MBA, der seit 2016 die Bereiche Einkauf, IT, Logistik und Produktion sowie Technik bei Österreichs größtem Hersteller von Sauergemüse leitet. Klaus Hraby, langjähriger Geschäftsführer beim österreichischen Obst- und Gemüsespezialisten, verantwortet weiterhin die Gesamtleitung der efko Gruppe sowie die strategische Rohstoffentwicklung. „ Nach mehr als zehn Jahren in der Geschäftsführung von efko konzentriere ich mich mit diesem Schritt nun ganz auf zentrale Fragen der Zukunft in der strategischen Rohstoffentwicklung sowie eine nachhaltige Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Ich freue mich, dass efko Mag. Thomas Krahofer als neuen Geschäftsführer gewonnen hat. Mit seiner umfangreichen Expertise und Branchenerfahrung übergebe ich meine Führungsbereiche in kompetente Hände “, so Klaus Hraby.

