REMINDER: Pressetermin zur Projektpräsentation Center for Translational Medicine

Wien (OTS) - Am MedUni Campus AKH im 9. Wiener Gemeindebezirk werden bis 2025 auf mehr als 14.000 m² die baulichen Voraussetzungen für den Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und klinischer Anwendung geschaffen. Das neue Zentrum folgt dem Grundsatz der translationalen Medizin („Vom Labor zum Krankenbett und zurück ins Labor“) und ist somit strategisch darauf ausgerichtet, neue wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst rasch für die Versorgung der Patient:innen verfügbar zu machen. Die Gesamtinvestitionskosten in Höhe von rund 120 Millionen Euro werden vom Bund und von der Stadt Wien getragen. Die Projektpräsentation findet am 13. März 2023 im Rahmen des „Tags des Medizinischen Universität Wien“ in Anwesenheit von Wissenschaftsminister Martin Polaschek, Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, MedUni Wien-Rektor Markus Müller und AKH Wien-Direktor Herwig Wetzlinger statt. Aus diesem Anlass laden MedUni Wien und AKH Wien zum Pressetermin.



Zeit: Montag, 13. März 2023, 11 Uhr

Ort: MedUni Campus AKH, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Baufeld Süd beim Aufgang zum Hörsaalzentrum (siehe Lageplan)



Ihre Gesprächspartner sind:

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport der Stadt Wien

Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien

Herwig Wetzlinger, Direktor der Teilunternehmung AKH Wien



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ersuchen um Anmeldung unter pr @ meduniwien.ac.at.



