SPÖ-Termine von 13. März bis 19. März 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 13. März 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht in ihrer Funktion als Mitglied der parlamentarischen Versammlung des Europarats bei der Veranstaltung „The role and responsibilities of parliamentarians in supporting the Istanbul Convention“ in London.

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg (13.-16. März).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein Online-Live-Gespräch auf Zoom oder Facebook mit Tobias Zumbrägel (Historiker, Politologe und Islamwissenschafter mit Fokus auf den Nahen Osten) zum Thema „Die ‚Grüne Stunde‘ der Vereinigten Arabischen Emirate - Ist die neue Klimapolitik der Golfmonarchien eine ernsthafte Nachhaltigkeitswende?“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/3k9ka7aj

DIENSTAG, 14. März 2023:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (13. bis 16. März) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N00401 und online via Webex: https://tinyurl.com/k6s2dn4e ).

MITTWOCH, 15. März 2023:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Dialoge für morgen“ findet ein Gespräch mit Philipp Blom (Historiker und Autor) und Nina Khrushcheva (Professor of International Affairs, The New School, New York) zum Thema „Russia – A society in meltdown“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/r8wahub9 (Angewandte Interdisciplinary Lab, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, ehem. Postsparkasse).

DONNERSTAG, 16. März 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Wahlbeobachtung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Kasachstan teil (16.-21. März).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesrats-Sitzungssaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Robert Menasse zum Thema „Die Erweiterung - Soll die Europäische Union weitere Mitglieder aufnehmen?“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 17. März 2023:

19.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner beim Wahlkampfauftakt der SPÖ Salzburg (SZENE Salzburg, Anton-Neumayr-Platz 2, 5020 Salzburg).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/