Werke von 4 Künstler*innen im Bezirksmuseum Donaustadt

Wien (OTS/RK) - Das nächste Projekt des Bezirksmuseums Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54, Altes Feuerwehrhaus) ist eine Kunst-Ausstellung. Am Sonntag, 12. März, wird die Schau durch Bezirksvorsteher-Stellvertreter Karl Gasta eröffnet. Um 10.30 Uhr startet die frei zugängliche Vernissage. Zu sehen gibt es Werke von 4 Kreativen, die mit dem 22. Bezirk verbunden sind. Der Maler Karl Dampier zeigt farbenfrohe Arbeiten mit starker Ausdruckskraft. Bei den Motiven stehen häufig Architektur und Natur im Fokus. Mit gefühlvoll gestalteten Gemälden im Zeichen der Frauen und sonstiger Themen ist die Malerin Hilde Dampier in dieser Schau vertreten. Ansprechende Objekte aus Glas legt die Kunstschaffende Simone Svoboda vor. Mit feinen Keramiken und Bildern komplettiert die Künstlerin Sabine Hoda die gemeinschaftliche Präsentation. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 1. Oktober. Das Museum ist jeweils Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr offen. Stets ist der Eintritt kostenlos. Mehr Infos: Telefon 203 21 26 und E-Mail bm1220@bezirksmuseum.at.

Melodisch umrahmt wird die Auftaktveranstaltung durch Talente aus der „Musikschule Donaustadt“. An schulfreien Tagen und an Feiertagen ist das Donaustädter Bezirksmuseum geschlossen. Im Internet sind weitere Angaben zu lesen: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Karl Dampier und Hilde Dampier: www.daka-atelier.at/über-uns/

Simone Svoboda: www.kunstherum.at

Sabine Hoda: www.atelierhoda.at/hoda/

Kultur-Termine im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

