Österreich Werbung: Das war der Österreich-Auftritt auf der ITB Berlin 2023

43 Partner, 624 Quadratmeter Standfläche, über 2.400 Gäste, rund 1.000 Termine am ÖW-Stand und viele neue Kontakte: Das ist die Erfolgsbilanz der Österreich-Präsenz auf der ITB Berlin.

Wien (OTS) - Von 7. bis 9. März war das Tourismusland Österreich nach der Corona-Pause wieder auf der wichtigsten und größten Tourismusmesse der Welt präsent. Vielfältige Highlights säumten das Programm der Österreich Werbung, die gemeinsam mit den Partnern aus ganz Österreich zahlreiche Ausrufezeichen setzte.

Die wichtigste internationale Reisemesse – österreichische Präsenz unverzichtbar

„Der österreichische Tourismus lebt vom direkten Austausch der Partner mit ihren Kund*innen. Nur so können sie ihre Produkte authentisch und mit großer Leidenschaft präsentieren und auf persönlicher Ebene Verbindungen knüpfen. Die Präsenz auf der größten und wichtigsten Tourismusmesse der Welt im wichtigsten Herkunftsmarkt ist gerade deshalb unverzichtbar. Wir rechnen für die heurige Sommersaison wieder mit einer zunehmenden Internationalisierung unserer Herkunftsmärkte. Damit dieser Trend ein nachhaltiger bleibt, muss das Tourismusland auf der wichtigsten Messe bestmöglich präsentiert werden“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Zentraler Fokus: B2B-Austausch und Geschäftsanbahnungen der österreichischen Partner

Neben der Kontaktpflege mit internationalen Einkäufer*innen und Journalist*innen stand vor allem die professionelle Präsentation und der Verkauf der Produkte österreichischer Tourismuspartner im Fokus der ÖW-Präsenz auf der ITB. „Es ist wichtig, dass die Österreich Werbung den Partnern aus Österreich die Möglichkeit bietet, damit sie auf internationaler Bühne ihren persönlichen Stempel abgeben können. Trotz neuer Vorzeichen mit dem ausschließlichen Fokus auf B2B-Austausch ist uns das auch heuer wieder hervorragend gelungen. Wir können mit Stolz behaupten, dass wir gemeinsam Österreich auf der ITB in einer sympathischen Art als innovatives und nachhaltiges Tourismusland präsentiert haben“, resümiert ÖW-Geschäftsführerin Lisa Weddig die ÖW-Aktivitäten in Berlin.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: „Wir konnten am Stand über 2.400 Gäste willkommen heißen, unsere 43 Partner aus ganz Österreich absolvierten rund 1.000 Termine auf unserem Stand. Es ist ein wichtiges Signal für den Tourismusstandort, dass unsere Landestourismusorganisationen, Destinationen, Betriebe und Wirtschaftspartner auch nach der Corona-Pause große Beliebtheit bei den internationalen Einkäufer*innen genießen“, so Weddig weiter.

ÖW-Format für deutsche Reisejournalist*innen

Neben dem klassischen Messebetrieb fanden entlang der ITB weitere Veranstaltungen für die österreichische Tourismusbranche statt. Beim traditionell am Tag vor der ITB stattfindenden Medienevent für Reisejournalist*innen aus Deutschland sorgten die vier Landestourismusorganisationen von Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark nicht nur für kulinarische, sondern auch für kulturelle Leckerbissen. Die ca. 50 Reisejournalist*innen zeigten sich nicht nur von den sehr authentischen Präsentationen der anwesenden LTO-Geschäftsführer und der Mitarbeiter*innen begeistert, auch die kulinarische Umrahmung und die künstlerischen Einlagen mit Bundesländer-Note sowie die außergewöhnliche Location im Trendbezirk Friedrichshain-Kreuzberg sorgten für einen Österreich-Abend der Extraklasse.

Botschaftsempfang „Who the Heck is Culture?”

Ein weiteres besonderes Highlight stellte der gemeinsam mit der österreichischen Botschaft Berlin und Oberösterreich Tourismus veranstaltete Botschaftsempfang dar. Unter dem Motto „Who the Heck is Culture“ wurde ein vielfältiges Programm mit starkem Oberösterreich-Bezug aus Kultur und Kulinarik präsentiert. 190 Gäste aus Tourismus, Politik und Medien konnten nach der Begrüßung durch den österreichischen Botschafter in Berlin, Michael Linhart und Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler sowie dem oberösterreichischen Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner und WKÖ-Tourismus-Bundesspartenobmann Robert Seeber einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde lauschen: ÖW-Geschäftsführerin Lisa Weddig, Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus, Elisabeth Schweeger, Künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut 2024 und Norbert Trawöger, Künstlerischer Leiter des Brucknerjahrs 2024, gingen auf die Bedeutung von Kultur und Kulinarik für den Tourismusstandort ein.

ÖTT und ATB – Die nationale und internationale Tourismusbranche zu Gast in Wien

Das nächste Highlight des Tourismusjahres steht ebenfalls bereits vor der Tür. Auf dem Österreichischen Tourismustag (ÖTT) und der wichtigsten touristischen Fachmesse in Österreich, Austrian Travel Business (ATB), die vom 2. bis 4. Mai 2023 im Austria Center Vienna stattfinden, erwartet die Österreich Werbung wieder die gesamte österreichische Tourismusbranche und Einkäufer*innen aus der ganzen Welt.

Der Österreichische Tourismustag (2. Mai), den die Österreich Werbung gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich veranstaltet, wartet mit zahlreichen Wissensimpulsen für den Tourismus von morgen auf. Dabei wird unter dem Motto „Nachhaltigkeit als Dauergast“ über Perspektiven und Innovationen in der Branche diskutiert.

Die Österreich Werbung erwartet auf der ATB (3. bis 4. Mai) wieder über 350 internationale Topeinkäufer*innen und Medienvertreter*innen aus rund 40 Ländern. Die österreichischen Tourismuspartner präsentieren ihnen ihre vielfältigen Produkte und bahnen damit Geschäfte für das Jahr 2024 an.

Mehr Informationen zu ÖTT und ATB: www.tourismustage.at

Eine Bildergalerie zeigt die besten Fotos von der österreichischen Präsenz auf der ITB: Zur Bildergalerie ITB 2023



