Toto: Dreifachjackpot – es geht um rund 23.000 Euro

Jackpot weiterhin im ersten Rang der Torwette

Wien (OTS) - Die Toto Jackpot Serie hält weiter an, auch in der Runde 10A hat es keinen Dreizehner gegeben. Damit geht es am Wochenende bereits um einen Dreifachjackpot, und im Dreizehner-Topf werden rund 23.000 Euro liegen.

Einen Sologewinn gab es beim Zwölfer. Ein Niederösterreicher bzw. eine Niederösterreicherin war mit dem ersten von sechs Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 3.000 Euro. Gescheitert ist er bzw. sie an Spiel 8 (und damit am Auswärtssieg von Alkmaar bei Lazio Rom).

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, und im zweiten Rang erhalten ein Niederösterreicher und ein Kärntner für vier richtige Ergebnisse jeweils rund 1.200 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 10B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 10A

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 16.969,50 – 23.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 2.958,80 19 Elfer zu je EUR 34,60 170 Zehner zu je EUR 7,70 495 5er Bonus zu je EUR 1,10

Der richtige Tipp: 1 1 X 1 X / 1 X 2 X 2 X 1 X X 2 X X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 30.614,40 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 1.183,40 Torwette 3. Rang: 47 zu je EUR 11,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 165.102,23

Torwette-Resultate: 2:0 2:0 0:0 2:0 2:2

