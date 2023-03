„Transdanube“-Konzert am 11.3. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Ausgewählte Werke von Max Bruch, Paul Hindemith und anderen bedeutenden Komponisten ertönen am Samstag, 11. März, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Um 19.30 Uhr beginnt das 2. Konzert im Zyklus „Transdanube 2023“. An dem anspruchsvollen Musik-Abend mit dem Titel „Duo. Trio. III“ wirken die famosen Instrumentalisten Josef Hundsbichler (Viola), Wolfgang Klinser (Klarinette) sowie Gregor Urban (Klavier) mit. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro. Studierende zahlen nur 10 Euro. Die Kasse ist ab 19.00 Uhr offen. Das Kammermusik-Projekt „Transdanube 2023“ wird seitens des Bezirks unterstützt. Nähere Informationen und Reservierungen per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Auskünfte über weitere Kultur-Aktivitäten in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ gibt der ehrenamtliche Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Zuschriften an den Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bratschist Josef Hundsbichler (EUYO): www.euyo.eu/memberProfile?id=5714

Klarinettist Wolfgang Klinser (CAMERATA): www.camerata.at/members/wolfgang-klinser/

Pianist Gregor Urban (MUK): https://muk.ac.at/studienangebot/lehrende/details/gregor-urban.html

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

