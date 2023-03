Ideen für „Junge Grätzl“ in Wien gesucht

Noch bis zum 19. März läuft die Einreichfrist für den Schwerpunkt „Junges Grätzl“ im Aktionsprogramm Grätzloase

Wien (OTS) - Ein Radfahrkurs für Kinder, eine Spielstraße für Groß und Klein oder gemeinsames Garteln im Hochbeet vor der Schule: Die Grätzloase sucht mit dem Schwerpunkt „Junges Grätzl“ kreative Projekte, Vorschläge und Ideen, die Kinder und Jugendliche aktiv im öffentlichen Raum miteinbeziehen.

„Mit dem „Jungen Grätzl“ möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche mehr Mitspracherecht und Möglichkeiten haben, den öffentlichen Raum in Wien zu nutzen und mitzugestalten. Gefragt sind Aktionen, die Kindern und Jugendlichen mehr Freiräume bieten, z.B. am Platz ums Eck oder vor der Haustür“, betont Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal.

Jetzt einreichen und bis zu 4.000 Euro Budget erhalten!

Temporäre Spielstraßen, ein Naschgarten für die Kleinen am Grätzlplatz, ein Open Air Kino im Park oder eine Schnitzeljagd sind nur ein paar von vielen Beispielen für Junge Grätzl in Wien. „Ob Kultur, Natur, Freizeit oder Erholung: Wir möchten Aktionen unterstützen, die öffentliche Plätze lebendiger und attraktiver für junge Bewohnerinnen und Bewohner machen“, so Sabrina Halkic, Geschäftsführerin des Vereins Lokale Agenda 21 Wien.

Das Aktionsprogramm „Grätzloase“ unterstützt gute Ideen mit Know-How, Beratung und bis zu 4.000 Euro Budget. Eine Fachjury wählt unter den Einreichungen aus. Die Auswahl der Projekte erfolgt aufgrund ihrer Originalität, ihres Nutzens und ihres Potenzials, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum zu stärken.

Wir ermutigen alle, die gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen den öffentlichen Stadtraum gestalten wollen, einzureichen. Egal ob Nachbarschaftsinitiative, Verein oder Schule, lokales Unternehmen oder Einzelperson: Alle Wiener:innen sind eingeladen, noch bis zum 19. März unter www.graetzloase.at einzureichen.

Das Aktionsprogramm Grätzloase ist eine Initiative, die von der Stadt Wien gefördert und von dem Verein Lokale Agenda 21 Wien umgesetzt wird.

Weitere Informationen zum Aktionsprogramm und zur Einreichung von Projekten finden Sie auf der Website www.graetzloase.at. Gerne beraten wir auch per E-Mail info @ graetzloase.at oder telefonisch unter 0660 / 367 30 57.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Philipp Lindner

Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81853

philipp.lindner @ wien.gv.at



Sarah Klimbacher

Öffentlichkeitsarbeiterin Verein Lokale Agenda 21 Wien

+43 660 42778 52

klimbacher @ la21wien.at