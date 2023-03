Grüner Urlaub ohne Verzicht im Umweltzeichenhotel

Leogang (OTS) - Nah an den Einheimischen im traditionellen Ortskern von Leogang liegt das famliengeführte ****Superior Hotel mit dem Motto LEBE FREI der Familie Madreiter. Neben seiner exklusiven Lage, umgeben von den Leoganger Steinbergen, strahlt das 45 Zimmer und Suiten umfassende Hotel Natürlichkeit und eine moderne traditionelle Atmosphäre aus.



Nach mehr als 2 Jahren Planungs- und Umbauarbeiten mit dem Architekturbüro W2 Manufaktur gelang es das Hotel Der Löwe LEBE FREI auf ein modernstes Infrastrukturlevel für Mitarbeiter und Gäste zu heben.



„Mein Großvater war Schustermeister und meine Großmutter Gastwirtin. Mein Vater hat dann die Gastwirtschaft zu einem Dorfhotel ausgebaut und gehörte zu den Bergbahnpionieren in Leogang. Mit viel Herzblut, Leidenschaft und innerer Überzeugung gehört es zu unserer Familientradition Gäste zu bewirten und immer am Puls der Zeit zu sein. Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen war für uns schon immer selbstverständlich und bei jedem Umbau das Wichtigste.“ Rupert Madreiter – Gastgeber



Vom neuen Skiraum direkts ins Skivergnügen

Von allen neu renovierten Zimmern gelangt man durch den Umbau schnell und bequem in den neuen Skiraum. Dort ermöglichen die modernen und beheizten Skischränke für jedes Zimmer ein sicheres Aufbewahren des Sportequipments. Über den neuen Aufzug kommen die Gäste direkt vom Skikeller zum hauseigenen E-Shuttle.



Der Bikeraum für Leoganger Bike-Träume

Das wertvolle Sportgerät wird in der neuen Bikewerkstatt vom Hotel Der Löwe LEBE FREI sicher aufbewahrt und videoüberwacht. Über den neuen Aufzug gelangen alle Gäste ebenerdig direkt zum Start ins Leoganger Bikevergnügen und zu den Trails im The Epic Bikepark.

Schwimmen mit nachhaltigen Aussichten

Der 15 x 5 Meter große Außenpool „Steinbergpool“ wird ganzjährig nachhaltig durch Erdwärme auf 32 Grad beheizt. Ein neuer Lift macht den Außenpool bequem und einfach vom bestehenden Hallenbad aus erreichbar und vergrößert das Wasserangebot für sportliches, genussvolles und spaßiges Schwimmen. Wellnessurlaub at it´s best in den Kitzbüheler Alpen.



Alpine Gourmetküche auf noch mehr Raum

Frische Kräuter kommen aus dem neuen Kräutergarten. Die alpin-mediterrane Gourmetküche wird neben dem Hauptrestaurant und der Weinstube ab sofort durch die Gartenstube mit natürlichem Look und einer Decke aus österreichischem Schaffell ergänzt. 24 neue Plätze und ein Panoramafenster mit Blick in die Natur ermöglichen den Genuss der alpinen Gourmetküche.



Nachhaltige Weiterentwicklung mit Mehrwerten

Durch die neuen Räumlichkeiten wurde ein großes Optimierungspotenzial der internen Abläufe verwirklicht und vereinfacht den Hotelalltag. Die neu entstandenen 320 m2 ermöglichen gleich mehrere Vorteile: Eine unterirdische Verbindung zu den bis zu 100 m2 großen Tagungsräumen, sowie direkter Zugang in die Tiefgarage. Genügend Platz und Licht in den neuen Wasch-, Technik-, Lager-, und Mitarbeiterräumen ermöglichen ein angenehmes Arbeiten mit hohem Komfort. Weiters wurde der interne Prozess durch einen neue Anlieferungsstrecke über die Hauptstraße und unterirdische Verbindung zu Kühl- und Lagerräumen verbessert.

Gemeinsam mit dem Architekturbüo W2 Manufaktur wurde beim Umbau auf modernste Technik, großzügigen Platz, sowie ein einheitliches modernes Design für einen Urlaub mit mehr Lebensgenuss im Hotel Der Löwe LEBE FREI geachtet.



Die nachhaltige Weiterentwicklung des Hotels wird neben der 100 % nachhaltigen Energie (Sonnenenergie, Erd- und Fernwärme) sowie 4 neue Elektrotankstellen unterstrichen. Seit 2020 trägt das Hotel der Löwe LEBE FREI das österreichische Umweltzeichen und setzt sich in allen Bereichen für eine nachhaltige Weiterentwicklung ein.https://www.loewe.at/nachhaltigkeit/



