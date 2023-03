tag eins ist jetzt: Neues Online-Magazin feiert Launch

Das Online-Magazin tag eins geht offiziell an den Start - mit ersten Artikeln und Kolumnen auf einer neu gestalteten Website.

Nach 5 Jahren in der Chefredaktion des Missy Magazines freue ich mich nach meiner Rückkehr nach Österreich jetzt bei tag eins eine neue Aufgabe zu übernehmen. Anna Mayrhauser

Wien (OTS) - Tag eins ist gestartet. Drei Monate nach der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne launcht das neue konstruktive Online-Magazin tag eins eine neue Webseite und veröffentlicht seine ersten Artikel auf https://www.tageins.at/.

In den letzten Wochen und Monaten hat das sechsköpfige Gründungsteam rund um Dominik Ritter-Wurnig die neue Redaktion aufgebaut, die Website gestaltet und Newsletter sowie Artikel produziert. Nachdem im November letzten Jahres mehr als 1100 Mitgliedschaften bei tag eins abgeschlossen wurden, liefert das Online-Magazin nun die ersten Inhalte - fundiert recherchiert, konstruktiv, unabhängig und werbefrei.

Die Redaktion des Onlinemagazins leitet in Zukunft Anna Mayrhauser gemeinsam in einer Doppelspitze mit Dominik Ritter-Wurnig. “ Nach 5 Jahren in der Chefredaktion des Missy Magazines freue ich mich nach meiner Rückkehr nach Österreich jetzt bei tag eins eine neue Aufgabe zu übernehmen. ” sagt Anna Mayrhauser, die ab Mai 2023 ihre neue Position einnehmen wird. Dominik Ritter-Wurnig ist der Initiator von tag eins und wird weiterhin Geschäftsführer bleiben.

Mit dem Launch startet auch der vorerst reguläre Veröffentlichungsrhythmus: Die Mitglieder werden jeden Donnerstag einen Artikel lesen können, außerdem Freitags eine Kolumne der vier tag-eins-Kolumnistinnen. Den Anfang machte Saskia Hödl mit ihrer Kolumne Staatsoper über die Teilzeitdebatte. Diese Woche folgt Elisabeth Oberndorfer mit einem Text über die Vier-Tage-Woche. Zukünftig schreiben dann noch Vina Yun und Magdalena Klemun.

Ab 1. Mai 2023 kostet ein reguläres tag eins Jahresabo 99 Euro. Bis dahin bleibt der Crowdfunding-Preis von 60 Euro pro Jahr.

