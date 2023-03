W24-Frühjahrs-Stadtbarometer

84% der Wienerinnen und Wiener leben gerne in ihrer Stadt

Wien (OTS) - Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter Führung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.



Wohnen Sie gerne in Wien?

Ja und eher ja: 84%

Eher nein und nein: 15%

Weiß nicht, keine Angabe: 1%



Planen Sie in den kommenden Osterferien zu vereisen?

Ja: 21%

Nein: 73%

Weiß nicht, keine Angabe: 6%

Falls ja, wohin planen Sie zu verreisen?

Inland: 55%

Ausland: 44%

Weiß nicht, keine Angabe: 1%



Alles in allem, wie gut war das Corona Pandemie Management in Wien?

Sehr gut und eher gut: 69%

Eher schlecht und sehr schlecht: 31%



Sehr gut eher gut nach Parteienpräferenz: SPÖ: 86%, ÖVP: 80%, Grüne: 78%, Neos: 62%, FPÖ: 31%



Wie fanden Sie die Corona-Maßnahmen in Wien?

Sehr angemessen und eher angemessen: 69%

Eher unangemessen und sehr unangemessen: 30%

Weiß nicht, keine Angabe: 1%

Sehr angemessen eher angemessen nach Parteienpräferenz: SPÖ: 87%, ÖVP: 79%, Grüne: 78%, Neos: 61%, FPÖ: 32%

Die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird nun in Wien beendet. Was sagen Sie dazu?

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt aber gut, dass es diese gab: 55%



Es ist noch zu früh, um die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln abzuschaffen: 26%



Ich war immer gegen die Maskenpflicht in den Öffis 17%

Weiß nicht, keine Angabe: 2%

Haben Sie im heurigen Winter Energiekosten im privaten Bereich eingespart?

Ja: 65%

Nein: 27%

Weiß nicht, keine Angabe: 8%



Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

SPÖ mit Michael Ludwig: 41%

FPÖ mit Dominik Nepp: 20%

ÖVP mit Karl Mahrer: 13%

Grüne mit Judith Pühringer / Peter Kraus: 11%

Neos mit Christoph Wiederkehr: 7%

Bierpartei mit Dominik Wlazny: 6%

Andere Partei:2%

IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer fasst zusammen:

Trotz des bundespolitischen Gegenwinds hält sich die SPÖ in Wien solide bei 41%, das ist in etwa das Wahlergebnis 2020. Die Freiheitlichen legen weiter zu und kommen nun auf 20%. Die ÖVP legt ebenfalls wieder leicht zu und kommt auf 13%, die Talsohle scheint überschritten zu sein . Auch die Grünen zeigen sich leicht erholt, hier dürfte das Thema Klima in der Bundeshauptstadt doch einigermaßen gut ziehen. Die NEOS kommen auf 7% und liegen damit in etwa beim Wahlergebnis von 2020. Die Bierpartei verliert leicht und liegt derzeit bei 6%, das ist nicht weiter verwunderlich, weil ihr Spitzenrepräsentant Dominik Wlazny zunehmend weniger medial präsent ist. Andere Parteien spielen weiter keine politische Rolle. Die politische Lage bleibt also auch in multiplen Krisenzeiten stabil und berechenbar in Wien.

Methodik

Auftraggeber: WH Media, 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1000

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse 2021 und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon bei GRW n=850 Deklarierte +/- 3,4 %

Untersuchungszeitraum: 01. März 2023 – 07. März 2023

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse, Feldgasse 21, 3422 Hadersfeld

